Locura y mucha polémica por la venta de entradas para el decisivo Cultural-Andorra

La Cultural ya ha agotado todas las entradas, según comunica el club, para el partido de este sábado ante el FC Andorra en el Reino de León, a partir de las 19.00 horas, decisivo para el ascenso del equipo leonés a Segunda División. Después de una venta de localidades sin control desde las diez de la mañana, el club sólo informó a las ocho de la tarde de este lunes de que ya no existe más disponibilidad de tickets, a la espera de los que puedan quedar liberados por la renuncia de los abonados. Lo que debería ser motivo de orgullo, por la gran respuesta que León y su fiel afición han demostrado ante una cita deportiva de enorme importancia, en la que está en juego entrar de lleno en las estructuras del fútbol profesional, se ha visto salpicada por una gestión del club culturalista bastante mejorable.

Y es que la falta de control por parte de la Cultural en el despacho de las entradas que puso a la venta este lunes, en las primeras horas de apertura de la tienda oficial de club, en la que se despachaban los tickes, ya ha promovido la reventa de entradas en los aledaños del Reino de León y también a traves de las redes sociales, después de que algunos aficionados retiraran lotes de hasta 47 localidades con la permisividad de los empleados del club encargados del despacho de entradas.

Diario de León recibió llamadas de socios-abonados de la Cultural quejándose de cómo se estaba produciendo la venta de localidades. Uno de ellos lo explicó así: «Llevo desde las 12.00 horas haciendo cola en el Reino de León, sin ningún control y sin ninguna información durante siete horas, pasando por todas las estaciones climáticas. Tras esas siete horas, salen dos empleadas del club a la puerta de la tienda y nos dicen en nuestra cara que ya no tenemos entradas. Intentamos pedir hoja de reclamaciones y nos contestan que no tienen. Además, sin ningún control policial, hasta que vieron que se les iba de las manos y aparecieron policías locales y nacionales para poner orden. Al principio dejaban a la gente, sin ser socia, llevarse entradas de 50 en 50, sin priorizar a los socios. En fin, un desastre».

Otro abonado afirmó: «Tras siete horas de cola, salió una empleada y nos dijo que ya no había entradas. Sólo quedaban algunas para socios con carnet Plus y no garantizaba las dos a las que tenemos derecho los que no las hemos consumido. Es vergonzoso».

