Natichu Alvarado: «Faltó previsión con la venta de entradas para el Cultural-Andorra»

En una semana que se preveía de ensueño para la Cultural y su entorno —este sábado se juega el ascenso a Segunda División contra el Andorra— la polémica ha vuelto a rodear al club leonés por el «error» a la hora de gestionar la venta de entradas entre socios y aficionados. Tras cargar la responsabilidad sobre el personal de venta en un primer momento, Natichu Alvarado, consejera delegada, admite ahora que «faltó previsión» y que «nos vino grande».

La venta de entradas

Desbordados. Natichu reconoce que la Cultural «se ha equivocado» por falta de «previsión» del club. «Nos ha venido grande la historia de que se vendieran todas en un día y no manejamos la situación como se esperaba», insiste. Pero también ve el lado positivo. «Vamos a aprender, aunque lo que se está generando en León con el equipo es una maravilla. Estamos todos a una».

¿Se pensó en los socios?

Sin protección. Insiste la consejera delegada que sacaron muy pronto las entradas a la venta. «Hubiese sido mejor que el primer día solo fuera para los socios. No pensamos en la repercusión. Se pretendió hacer de una forma en la que el abonado estuviera protegido y no fue así. Hubo un error de comunicación entre el club y el personal de venta», matiza. «Ni vimos venir el aluvión, ni fuimos previsores». «Eran cuatro entradas máximo por carné, no cuatro por persona y es error nuestro».

Liberar asientos

Buscan soluciones. El daño ya está hecho, pero desde la Cultural quieren paliar lo máximo posible el perjuicio a los abonados plus que no han podido acceder a sus entradas extra. «Se está abordando la situación para ponerlas a disposición de la gente». Eso sí, Natichu recuerda que el tema de las dos invitaciones extra «era una promoción para atraer más masa social si te abonabas antes del pasado 5 de agosto, pero hay una cláusula que pone sujeto a disponibilidad». «Nos hubiera gustado —prosigue— atender todas las peticiones y en cuanto podamos trataremos de atender la demanda en la medida en que se liberen esas entradas». El club leonés estudia cómo liberar asientos a través de la cantera o bien que los socios que no vayan a acudir al partido frente al Andorra puedan poner a disposición su localidad. Una fórmula esta última, por cierto, habitual en la mayoría de clubes de Primera y Segunda División.

La reventa

Incontrolable. El caos inicial a la hora de despachar las entradas para el Cultural-Andorra de este sábado ha hecho que se vendan más de cuatro por carné. «No es cierto que se vendieran 50 de golpe», aclara Natichu, "hemos detectado lotes de 27 y 29». «Estamos tratando de enmendar la situación y alguna acción ya se ha hecho», comenta, sin aclarar en qué ha consistido. Sin embargo, asegura que la reventa «no se puede evitar, ojalá se pudiera, pero es imposible». La primera premisa «que tratamos el domingo pasado mientras se planificaba cómo actuar fue que por carné se pudieran coger cuatro entradas, pero no se limitó que una persona pudiera acudir con más de un carné».

Venta online

¿La solución? Una alternativa para evitar este tipo de aglomeraciones e incluso la reventa es que solo se puedan vender entradas a través de la web del club. Sin embargo, Natichu Alvarado ve algunos inconvenientes. «En la provincia hay mucha gente de edad avanzada que no puede acceder a esos medios y tienen el mismo derecho que otros. Quizá haya que valorar eso de la venta online, no lo sé, pero siempre que sea ayudando al mismo tiempo a la gente mayor».

Sospechas con los jugadores

¿No quieren ascender? Un mantra extendido entre varios aficionados y que persigue a la Cultural cada vez que tiene la opción de ascender de categoría es el afirmar que a los jugadores, en realidad, no les interesa. Un rumor que no comparte Natichu. «Subir siempre es bueno para todos, también para los futbolistas, tanto para el que se queda como para el que se va. Todos se revalorizan. No existe eso de que no quieren ascender», subraya.

¿Cómo está el equipo?

Enfocados. «La presión que siente todo el club es positiva. Al equipo se le cae la baba por el apoyo que está recibiendo de la afición desde el primer día y a pesar de que ha habido partidos en los que no dimos con la tecla. Ese apoyo créeme que los jugadores lo recogen y lo transforman. Tienen el foco puesto en lograr el objetivo. Yo estoy nerviosa, quiero que todo vaya bien. Paso mucho tiempo con ellos y los veo enfocados. No dudo en absoluto de ellos».

Mala segunda vuelta

27 puntos de 54. Natichu niega que el equipo se le haya caído a Raúl Llona en esta segunda vuelta a pesar de que solo han sido capaces de sumar 27 puntos de los 54 que han disputado hasta la fecha. Unos números nada alentadores. «Es que si comparas la primera vuelta, que fue extraordinaria, con esta segunda que está siendo normal, lógico que se piense eso. Pero nadie debe olvidar que estamos en un grupo muy potente y que todos los equipos están fallando».

¿Cómo preparan el partido?

Tensión y alegría. A pocas horas de que la Cultural salte al césped del Reino de León para su ‘final’ frente al Andorra, la consejera delegada remarca que la plantilla está viviendo los días previos con «tensión y nervios, pero con mucha alegría». «Hemos trabajado muy duro para que el ascenso sea una realidad, pero toca ser cautelosos. Tanto cuerpo técnico como jugadores están enfocados en el fútbol», remarca la consejera.

Falta un líder

No hay carácter. Otra de las críticas que tanto socios como aficionados le achacan a esta Cultural es la falta de liderazgo dentro del vestuario. Consideran —algunos sectores— que la mala racha que arrastra el equipo prácticamente durante todo este 2025 no solo es culpa de Raúl Llona sino de que en momentos complicados o de tensión nadie de sus jugadores dio un golpe encima de la mesa dentro y fuera del vestuario. En este sentido, Natichu vuelve a estar disconforme con ese sentir. «Vuelvo a decir que la primera vuelta que hizo el equipo fue extraordinaria, algo fuera de lo común y sí, la segunda no ha sido tan buena si se compara, pero en ningún caso hay falta de carácter, lo que hay es una elegancia extraordinaria. Este vestuario está lleno de profesionalidad, se hacen las cosas de otra manera».

Invsersión de Aspire

Más implicación. Natichu ve a la entidad catarí «más pendiente y feliz que nunca» con la Cultural. «Ven a una ciudad implicada con el club, algo que antes no era así y eso debe ser una de las maneras para que aporten una inversión mayor si el equipo asciende a Segunda. Ojalá así sea». Sobre si acudirá alguna delegación al duelo decisivo de este fin de semana, la consejera delegada no pudo aclararlo al cien por cien. «No tenemos una contestación en firme todavía, pero sí puedo asegurar que están muy pendientes de todo. Para ellos resulta básico alcanzar el fútbol profesional porque llevan diez años poniendo un dinero importante en el club y apoyando este proyecto. Subir les daría reconocimiento. Creen mucho en el deporte. Al final no deja de ser que uno de sus clubes logré el ascenso, por eso la implicación es máxima".

Dolida por algunas críticas

Sí se cuida al socio. La máxima responsable de la Cultural en León se mostró algo dolida por quienes critican que tanto ella como el club no cuidan de los socios, sobre todo en estas dos últimas semanas debido a los errores cometidos con la venta de entradas. «Conviene recordar que hemos hecho numerosas promociones solo para abonados durante toda la Liga. Me duele que se nos tache de que no protegemos a los socios. También —y eso lo puse yo en marcha personalmente— iniciamos el tour de abonados gratis para que pudieran venir a conocer nuestra casa, entre otras muchas medidas», recuerda.