La media veda apunta a una campaña con brotes verdes

En el horizonte aún quedan casi tres meses para que la media veda levante el telón. Será el 15 de julio, pero los cazadores ya empiezan a vislumbrar que este puede ser un ejercicio que acabe con los nubarrones que han marcado el paso de los últimos ejercicios. Eso sí, en el pasado ya aparecieron brotes verdes y en líneas generales el balance resultó positivo. No para lanzar campanas al vuelo. En este 2025 incluso las previsiones apuntan a mejor. Pero con esto del tiempo sería un error apuntar a certezas incuestionables. El tiempo y otros condicionantes pueden hacer que de la decepción se pase a la alegría o todo lo contrario.

En el caso de la media veda, sin duda alguna el mejor termómetro para posteriormente abrir de par en par las puertas a la temporada de caza menor, los cazadores están observando que sus esperanzas pueden traducirse en hechos. Empezando por la codorniz. El pasado año su población experimentó un crecimiento más que loable. Y para este 2025 las cifras deben ir a mejor. Ya se pueden ver en algunos escenarios crías, algo que el pasado año no ocurría. Por aquellas fechas estaban todavía llegando a suelo español. Con un escenario que no se veía desde hace años solo falta que a lo largo de las próximas fechas las condiciones se puedan mantener. Unas perspectivas que también se pueden hacer extensibles para la perdiz, aunque en este caso habrá que esperar a la temporada de caza menor que llegará algo después de la media veda. En cuanto al conejo existe cierta incertidumbre. Bien es cierto que su población mantiene unos números aceptables, pero también lo es que amenazas como las enfermedades no están propiciando cifras más positivas. Lo de la liebre es ya otro cantar y tal vez la nota discordante en negativo. En este caso habrá que esperar también al otoño.