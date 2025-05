La SD Ponferradina hizo lo suyo, pero no llegó

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva no lo logró y eso que cumplió con su parte. El equipo ponferradino venció 0-2 en Las Llanas, pero el empate de la Cultural ante el FC Andorra no permite al conjunto de Javi Rey ascender directo, a pesar de que acabó igualado a puntos con su eterno rival. Tocará por tanto dos o cuatro semanas más de competición para buscar el ascenso vía play off, empezando por jugar ante el Antequera.

El técnico del equipo local repitió el once que presentó la semana anterior en Andorra, mientras que Javi Rey presentó dos novedades, entrando Andoni López por Álvaro Ramón y Esquerdo por Doué. En el calentamiento dio el susto Andrés Prieto, que se hizo daño en un dedo de una mano, pero pudo proseguir la preparación tras ser atendido.

El cuadro sestaotarra comenzó empujando con juego directo, saques de banda al área y varios saques de esquina. El conjunto en esta ocasión naranja se defendió con tanto orden y contundencia que sólo dejó rematar a su rival una vez. Fue Gorka Garai el que mandó desviadísimo en el minuto 2. Ni un solo remate más consintió el cuadro de Javi Rey en el primer período. La Deportiva tampoco remató mucho más, pero aprovechó uno de los esféricos que puso en el área para adelantarse en el marcador.

El único peligro podía llegar en algún rechace, pero tampoco se produjo.

En el minuto 14 se puso por delante la Deportiva, acallando el fenomenal ambiente del estadio. Un centro raso de Yeray se lo comió la defensa y en el segundo palo empujó a gol Álvaro Bustos.

El gol tranquilizó mucho a la Deportiva y el rival se mostró muy obtuso, empujando sólo a través de córners y centros al área.

Un tiro flojo de Yeray tras un rechace fue el otro remate deportivista en el primer acto.

Desde León llegaba la noticia del poste que estrellaba el FC Andorra en la portería de la Cultural y del tanto posterior anulado al cuadro blanco.

Un balón de Yeray centrado en una falta en el que un defensa y el portero no se entendieron casi lo aprovechó Álvaro Bustos.

La acción más peligrosa del River, que se produjo en la única ocasión en la que pudo contragolpear, aunque se cruzó bien Esquerdo en la frontal del área, coincidió prácticamente con el tanto de la Cultural, que devolvía la clasificación a la del inicio del choque.

El segundo tiempo empezó y no empezó, porque en el primer minuto se tuvo que parar durante tres porque se tiraron objetos sobre el área y portería de Andrés Prieto.

Reanudado el choque, se conocía poco después el gol del FC Andorra y la afición prácticamente se lo hacía saber al equipo.

El River tuvo su mejor ocasión en un balón rechazado en la frontal del área que empalmó Bustillo con Prieto adelantado y el cuero se fue fuera por poco.

Empujaba el River, aunque en un contragolpe de Cortés pudo sentenciar la Deportiva. El punta dejó a la frontal del área para la llegada de Álvaro Bustos, que empalmó con la izquierda centrado a las manos del arquero.

El River metió dos jugadores ofensivos y se volcó con centros y algún tiro, pero todo demasiado precipitado, siempre buscando un rebote, un rechace...

Con el empuje sestaotarra, Javi Rey metió a Álex Costa a Pau Ferrer, a Álvaro Ramón y a Andújar.

Se echó arriba el cuadro local, que por momentos estuvo fuera de puestos de descenso. Sin embargo, aprovechó un robo Álex Costa para volver a ver puerta ya en el minuto 97 y sentenciar.

Al final, decepción en todos, porque ni la Deportiva subió ni el Sestao River se salvó.