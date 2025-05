Kevin Presa: «Logramos el objetivo, estamos en Segunda"

Sereno, muy cansado, pero feliz. Así se mostró Kevin Presa después de capitanear a la Cultural a Segunda División en una ‘guerra’ que, tal y como el propio centrocampista reconoció, se les ha antojado más larga de la cuenta. «Pensé que no iba a llegar nunca», confesó casi sin aliento. «Es cierto que en muchas fases de la temporada no hemos estado tan bien como se esperaba de nosotros, sobre todo después de una gran primera vuelta de Liga, pero me quedo con el objetivo final y la sensación de que nos vaciamos de principio a fin», señaló.

«Es un sueño, por momentos se nos puso muy difícil, pero nadie dijo que fuera a ser fácil», prosiguió el 6 de la Cultural, que fue de nuevo uno de los elegidos por Raúl Llona para el centro del campo. Reconoce que el Andorra les dominó en varias fases del partido, pero sobre todo en la primera parte, aunque supieron reponerse e incluso se marcharon al descanso con ventaja en el marcador. «Es cierto que a lo largo de la temporada tuvimos ventajas importantes sobre nuestros perseguidores, por eso quizá se pudo pensar que lo teníamos medio hecho, pero el fútbol no es sencillo. Me quedo, que eso es lo importante, con que al final conseguimos el objetivo», subrayó el capitán culturalista.

«Estamos en Segunda División, es algo impresionante de pensar. El plan ha funcionado con un trabajo de dos años y, en mi caso, de tres», recordó el futbolista. Ya en un tono más personal, Presa reconoció que cuando el árbitro pitó el final del partido se le vino a la memoria mucha gente. «Me he acordado de muchas personas, de mi familia, de mis amigos, de todos los que nos han traído hasta aquí. Es algo muy emocionante de vivir y se lo agradezco a todos ellos».

«Ahora toca celebrarlo, no sé lo que vamos a hacer, pero lo mejor ya es dejarse llevar», confesó antes de iniciar una fiesta que se alargaría hasta altas horas de la madrugada primero con miles de aficionados y luego ya más en privado.