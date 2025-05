Entradas, para la ida y la vuelta

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva ya vende las entradas que le ha enviado el Antequera CF para el partido de este sábado. Son un total de 400, que son las que solicitó el club berciano. De todos modos, existe la posibilidad de ampliar la cifra hasta 600, capacidad que tiene el sector de El Maulí reservado para seguidores visitantes. Las localidades cuestan 15 euros, son nominativas y hay que presentar el carnet de identidad para adquirirlas. La venta se cerrará el viernes 30 a las 13.30 horas.

El club berciano ya tiene también a disposición de sus socios las localidades para el partido de vuelta del 7 de junio (El Toralín, 18.30 horas). Cuestan 5, 10 y 15 euros en Fondos, Preferencia y Tribuna respectivamente. Estarán disponibles hasta el jueves 5 de junio a las 14.00 horas. Los socios Protectores no pagan y podrán acceder al estadio como en un partido cualquiera, por lo que no es necesaria retirar una invitación. En cuanto a los no socios, podrán comprar entradas a partir del viernes 6 de junio. Los precios de las entradas para ellos serán como en la Liga, es decir, 20, 25 y 30 euros.

Óscar Sielva, último jugador que logró 10 goles sin ser delantero El pasado sábado en Sestao logró su 10º gol de la Liga, 4º en el último mes y medio. Álvaro Bustos ha marcado en 9 partidos, de los que 7 han terminado con triunfo berciano, uno en empate y sólo el de Zubieta XXI en derrota. Es el máximo realizador blanquiazul. Para encontrar a un jugador deportivista que haya alcanzado la decena de goles sin ser delantero hay que irse a la Liga 2020-2021, cuando Óscar Sielva lo logró, aunque la mayoría de sus goles fueron de tiros libres o penaltis. De todos modos, la mayor parte de los goles de Álvaro Bustos han sido en El Toralín.

La plantilla de la Deportiva descansó ayer y hoy comienza a realizar la preparación encaminada a la disputa del choque del sábado.

«LA TEMPORADA ES UN ÉXITO»

Javier Medina, entrenador del Antequera CF, se refirió a la disputa de la eliminatoria de ascenso ante la Deportiva tras el encuentro de la última jornada en Marbella. Después de haber hecho la mejor campaña en la historia verdiblanca, quiere seguir soñando: «La temporada es un éxito, pero todavía puede ser un éxito mayor. Vamos a pelear por ello. Tenemos una oportunidad única de hacer historia en un club humilde como es éste y eso nos puede cambiar la vida a muchos. Hay mucha ilusión y fuerza para intentar conseguirlo y vamos a pelear sin ninguna duda por ese ascenso. El destino nos ha deparado la Ponferradina y hemos de demostrar que estamos preparados y que somos capaces de superar a cualquiera».

