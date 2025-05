Benavides rechaza renovar por el Viveiro

Adrián Benavides se despide como entrenador del Viveiro CF al rechazar la renovación que le puso encima de la mesa el club gallego, al considerar el bañezano que no se adecuaba al modelo de contrato que deseaba. El técnico llegó para las últimas 14 jornadas de Liga con el objetivo que obtener para el Viveiro la permanencia en Tercera Federación y lo consiguió con creces.

El preparador leonés no llegó a un acuerdo para renovar, pero manifiesta que su agradecimiento al Viveiro CF «a su presidente, directiva, cuerpo técnico, jugadores, seguidores, patrocinadores, la familia de Duerming Beds y a los medios de comunicación por el trato ofrecido».

«Gracias a todos por acogerme y tratarme con tanto afecto y cariño durante este periodo de tiempo en este club y en esta ciudad tan especiales. Gracias por el apoyo, juntos hemos logrado el objetivo en una situación muy complicada. Esto ha sido posible gracias a la gran unión mostrada en cada partido en Cantarrana», apunta.

«Lamentablemente no continuaré como entrenador del equipo, al no convencerme ese modelo de contrato, que creo que no puedo aceptar. A pesar de ello, aquí se queda para siempre un seguidor celeste más y un enamorado de Viveiro y A Mariña. Aúpa Viveiro!».