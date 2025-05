El ‘Helicóptero’ Essie Hollis visita León

Essie ‘Helicóptero’ Hollis jugó dos años en el Elosúa León. Pero como si lo hubiera hecho toda la vida. Su juego y personalidad dejaron huella en un club que por entonces, entre los años 1986 y 1988 caminaba hacia las altas cotas de este deporte en España. Essie ‘volaba’ hacia el aro y convertía cada acción en un deleite para los aficionados.

Han pasado casi cuatro décadas y su legado aún está presente en la ciudad. Y León en su corazón. Con 70 años en su DNI Essie aún vibve intensamente un deporte que lo convirtió en famoso. Eso sí, siempre humilde. No olvidándose de aquellos que fueron sus amigos y compañeros, de sus clubes. O de las ciudades en las que vivió. La mejor demostración es su visita a León. Este jueves pudo vérsele transitando por sus calles y también saboreando su rica gastronomía en el restaurante Tranches, en la zona de El Corte Inglés. Lo hacía con aquellos con los que compartió vivencias deportivas, entre ellos Roberto Herreras, un leonés que llegó a ser capitán del club de su tierra.

Essie, que reside en Fort Lauderdale (Miami) donde ejercía hasta hace poco como profesor de español y que sigue unido al baloncesto a través de la Pine Crest School de esa localidad de Florida, ya no vuela tan alto como ese ‘Helicóptero’, nombre que le apodaron por sus acrobáticos y elevados vuelos. Pero a ras de suelo luce todavía esa vitalidad y pasión por el deporte de la canasta. Y también cuenta con predicamento entre no solo los veteranos aficionados al baloncesto en León, aquellos que lo vieron volar hacia el aro (siempre apunta que solía saltar un segundo más tarde que sus compañeros y mis rivales: «Por eso, cuando ellos llegaban al suelo me veían a mí todavía en el aire y por eso me pusieron el apodo de el Helicóptero. Pero en realidad era solo un truco», remarca cuando se le pregunta por ese apodo tan visual), también de los más jóvenes como se pudo comprobar este jueves en su visita a la ciudad de León. Su visita también se trasladó al Ayuntamiento para ser recibido por el alcalde José Antonio Diez.

Fue una jornada especial como hace unas fechas también la vivía Hollis en Vitoria en otra localidad que también disfrutó de su clase. Y es que el ‘Helicóptero’ desde su llegada en 1997 al baloncesto español estrenándose en el Askatuak pisó de forma casi continua las pistas nacionales hasta su adiós en 1990 en las filas del Hospitalet. En León lo disfrutó su afición de 1986 a 1988.