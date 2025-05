Un entrenador leonés en la corte madrileña

Daniel Fidalgo (León, (1992) rige los destinos del fútbol 7 madrileño. Licenciado de Inef, especialista en Gestión Deportiva y entrenador Uefa Pro es el seleccionador de Madrid en las categorías sub 12 y sub 14, con las que es campeón de España. DANIEL FIDALGO CARBAJO Seleccionador sub 12 y sub 14 de Madrid