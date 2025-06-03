La Asobal premia al ademarista Carlos Álvarez

La gala de la Asobal puso el broche de oro a una temporada donde Carlos Álvarez fue elegido como mejor extremo derecho de la Liga. Un reconocimiento para el todavía jugador del Abanca Ademar que se suma a su título de máximo goleador, que finalmente se lleva en solitario al corregir el ranking la propia asociación dejando a Antonio García con 177 dianas -una menos de la que contabilizó el domingo- por las 178 del gallego.

El internacional con los Hispanos disputará este viernes el que puede ser su último partido con la elástica ademarista. Será frente al Alcobendas en la Copa del Rey y confía en que, al menos, se metan en semifinales. Si alcanzaran la final lograrían plaza para la Liga Europea de Balonmano.

Álvarez pondrá rumbo al Sporting de Portugal la próxima campaña después de dos años en León. En ambos ha sido pichichi de la Liga Asobal con 198 y 178 goles, respectivamente. Confiesa que le da "pena" marcharse del Ademar tan pronto, pero hay trenes que no se pueden perder.