'Pon fe', mensaje de la remontada

La Deportiva trata de implicar a todo el deportivismo y hacer creer en la remontada de cara al duelo de este sábado ante el Antequera, en el que el conjunto blanquiazul necesita ganar para pasar a la final de la fase de ascenso a 2ª División. Yuri de Souza, Isi Palazón y Leo Harlem han lanzado una serie de mensajes en las redes sociales con ese eslogan que juega con el apócope de la palabra Ponferrada.

‘Pon fe’ es el eslogan. «La fe no va de lo que ya hemos hecho, sino de lo que todavía podemos conseguir juntos. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Toca que todos luchemos con fe hasta el final», es un mensaje de Yuri. «No importa cuántos años pasen o lo lejos que puedas llegar. La sangre blanquiazul es un latido eterno. No se puede cambiar. Es para siempre», dice en su mensaje Isi.

La plantilla de la Deportiva tenía ayer jornada de descanso. Sin embargo, pareció todo lo contrario. Prácticamente todos los jugadores acudieron al gimnasio del estadio a ejercitarse. El que no va a poder estar en el partido del sábado es Mario Jorrín, que el lunes se producía un esguince de tobillo.

Por otra parte, la peña Hijos de Obélix entrega a las ocho de esta tarde su XV Trofeo Jabalí a Andrés Prieto. Será en el bar del estadio. La afición está invitada a participar en el acto.

PREVIA DE DURANDARTE

La peña Durandarte 1922 realizará la previa en el bar Impacto desde la una y media, una comida posterior y a las siete menos veinte se acudirá en procesión al estadio para recibir a los jugadores a las siete y hacer un mosaico en el estadio a las ocho y veinte.

FALLECIÓ VIZOSO

La Deportiva mostró su pesar por el fallecimiento a los 81 años de Francisco Pastor Blanco Vizoso, jugador blanquiazul durante ocho temporadas entre 1967 y 1975. Vizoso participó en 223 partidos en los que marcó 20 goles. Antes de llegar al conjunto blanquiazul fue verdugo de éste en aquella eliminatoria de play off de ascenso a 2ª División en la que la Unión Popular de Langreo derrotó a la formación berciana. Era padre de Rey, que también jugó brevemente en la Deportiva en la década de los 90 del pasado siglo.

- «El momento que todos esperábamos ha llegado. Toca que todos luchemos con fe hasta el final», arenga Yuri a la afición deportivista