La Liga prueba sonido, iluminación y accesos al Reino de León

La Liga realiza su auditoría al Reino de León para que cumpla con las exigencias de Segunda División.DL

La Liga está pasando su particular 'auditoría' al Reino de León este mismo miércoles para que el estadio acometa las reformas pertinentes de cara a la próxima temporada, en la que la Cultural militará en Segunda División. Una delegación evalúa con lupa los puntos flacos de la instalación municipal y también las cosas positivas que ya tiene.

Entre las pruebas que se han realizado esta mañana se encontró la de sonido. "Rogamos evacúen la instalación", se podía escuchar por los altavoces del Reino. Y es que garantizar la seguridad de aficionados y equipos se antoja como uno de los requisitos indispensables para La Liga. Ahí el listón se va a poner mucho más alto que hasta la fecha.

También se ha hecho mucho hincapié en la iluminación del Reino. Lo que no muchos saben es que las luces del estadio deberán estar encendidas en todos los encuentros como locales de la Cultural con independencia de la hora a la que se celebre el partido. Para la Liga es obligatorio. Cuando envíen su informe final se sabrá si hay que reforzar las cuatro torres de iluminación del estadio e incluso colocar focos a mayores o con la actual es suficiente.

Otro aspecto que los enviados de la Liga exigen a la Cultural es volver a contar con una sala de vigiliancia específica para la Policía en la que recepcionar las imágenes que capten las cámaras que se colocarán dentro y fuera del Reino.

El VAR y la publicidad

El salto al fútbol profesional del conjunto leonés conlleva asimismo que el VAR estará presente en todos sus partidos como local. Y otra cosa que cambia es la publicidad, que deberá ser uniforme en todo el recinto, incluída la sala de prensa.

Instalar tornos en los accesos

La Liga exige la instalación de tornos en todos los accesos del Reino de León para controlar el aforo. Eso ya se pidió en anterior ascenso, en la 2017-2018, aunque al venir de Segunda B, a la Cultural le dieron un año de margen para colocarlos. Como no lograron la permanencia, esa medida nunca se llegó a implementar. Habrá que ver si en esta ocasión también les dan ese margen o será una de las obras que haya que acometer este verano.

Otra de las normas que exige la Liga es contar con un director de partido enviado por ellos mismos que se encargará de vigilar que la Cultural cumpla con toda la normativa y, en su defecto, de tomar nota con las deficiencias. Cualquier incumplimiento conllevará multas para el club.

Por otra parte, son obligatorias las zonas VIP y los palcos así como el pago de derechos de imágenes para los medios de comunicación que cubran los encuentros dentro del Reino.

El Reino de León se inauguró el 20 de mayo de 2001. Es un estadio moderno y con buenas instalaciones, pero tendrá que mejorar algunas para que la Cultural cumpla los requisitos que hoy le ha trasladado la Liga en su visita.