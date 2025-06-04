Paula Álvarez Llorián: talento leonés en Alemania

Paula se ha convertido en uno de los pilares del ETV Hamburg con el que ha conseguido dos ascensos en tres años.ETV HAMBURG

Ingeniera aeronáutica de profesión (trabaja al frente de un equipo en Airbus), Paula Álvarez Llorián lleva el baloncesto en la sangre, la misma que transporta su ADN leonés de Villamanín y La Pola. Un deporte que compagina con su trabajo y que en Alemania la ha convertido en una referente en su club, el ETV Hamburg.

Allí recalaba hace tres años cuando por motivos laborales hacía las maletas desde España. Y lo hacía sabedora de que su prioridad era su trabajo. Eso sí, no podía dejar atrás sus años como jugadora de baloncesto. Por eso decidió aprovechar la oportunidad que le brindaba un club que por entonces militaba en la cuarta división alemana y que aspiraba, paso a paso, a ser algo más.

«Tengo claro que en esta etapa de la vida mi trabajo como ingeniera en Airbus es la base de mi vida, pero también que el baloncesto me ha dado mucho y que aún sigue presente en mí», remarca Paula que estos días aprovecha su situación laboral y deportiva para tomarse unos días de vacaciones en su tierra, junto a los suyos.

«Al principio cuando me surgió la oportunidad de trasladarme a Alemania por motivos de trabajo me planteé el baloncesto como algo puntual, para mantenerme en forma. Pero ha sido algo más importante. En cierto modo esta maravillosa experiencia está resultando diferente a lo que me planteé. Había dejado de jugar al baloncesto y tal vez lo veía en un plano bastante secundario. Pero todo eso cambió. Y me alegro», precisa la jugadora leonesa.

Paula, que se ha convertido en un referente del club Hamburg por su faceta de jugadora y también capacidad de liderazgo, ha logrado nada menos que ser protagonista de una carrera meteórica del equipo. En los tres años que lleva en Alemania ha visto como se ha pasado de la cuarta división a la segunda. Y este ejercicio incluso se optó por alcanzar la primera aunque al final caían en el playoff. «Lo intentamos, pero nos encontramos con un rival que nos triplicaba en el presupuesto y que con cuatro americanas nos impidió llegar más lejos». Para Paula Álvarez no ha supuesto decepción alguna. «Sabíamos que hay que ir paso a paso. Y para nosotras lo más importante pasaba por asentar las bases del futuro. Crear una estructura de cantera que nos pueda permitir crecer», precisa.

Ese ascenso a Primera debe esperar aunque para la base leonesa llegará más pronto que tarde. «Mi idea es poder dejar al equipo en la máxima categoría. El año que viene seguiré jugando en el ETV Hamburg y mientras el cuerpo y las circunstancias personales me lo permitan ahí estaré. No sé si una, dos o tres temporadas. Pero aquí estoy muy a gusto y no me planteo otros escenarios», puntualiza.

Paula empezó a jugar e un club asturiano y tuvo una estrecha vinculación con el Aros. Ya más adelante se trasladó a Madrid para militar en un club con solera como el Canoe donde militó en Nacional y Liga Femenina 2 antes de dar el salto a Alemania. Por eso es una voz cualificada para comparar entre un baloncesto y otro. «Son bastante distintos. En Alemania prima más el físico que en España donde el nivel táctico y otros aspectos ligados con lo que conlleva tienen una especial preponderancia», apunta, a la vez que señala que «tal vez por ese motivo e ven a mí como una persona que puedo aportar cosas para mejorar. En mi puesto de base y también por el tipo de baloncesto que puedo trasladarles desde España».

Paula es consciente que su papel en el equipo es importante, y lo agradece. «Creo que me respetan y confían en mí, en como veo el baloncesto y lo que puedo aportarles. Agradezco toda esa confianza al situarme como un referente y siempre trato de corresponder dando lo mejor de mí».

A día de hoy ve a España algún escalón por encima de Alemania, aunque considera que esa distancia puede verse reducida. «En España el baloncesto es más profesional, incluida la base. Por eso en Alemania están tratando de mejorar y crear una estructura adecuada. A corto plazo en la comparación entre el baloncesto español con el alemán sale ganando el español. Pero a medio plazo seguro que Alemania ofrece otro nivel. El Europeo que se va a celebrar va a ayudar a ello», apunta Paula que no se perderá el encuentro que en Hamburgo medirá precisamente a España con Alemania.

Una ciudad en la que Paula Álvarez Llorián está haciendo historia desde hace tres años. Y lo seguirá haciendo. Desde León.