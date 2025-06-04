La Cultural confirma que Llona continúa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Raúl Llona seguirá al frente del banquillo de la Cultural y Deportiva Leonesa tras su renovación automática por el ascenso del equipo a Segunda, tal y como ya viene contando este periódico hace semanas y este miércoles hizo oficial el club.

El técnico riojano llegó a León en el verano del año 2023 y, después de dos años como máximo responsable del equipo, ha logrado esta temporada el salto de categoría. Tras la renovación de José Manzanera como director deportivo del club y de Raúl Llona como entrenador, la entidad culturalista sigue avanzando en los trabajos de preparación de la próxima temporada.