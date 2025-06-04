Oriol Pozo seguirá en el Ciudad de Ponferrada, que presenta su campaña de socios

Publicado por Francisco Otero Creado: Actualizado:

El CB Ciudad de Ponferrada anunció este miércoles la renovación de Oriol Pozo como técnico del primer equipo. Cumplirá su 3ª temporada.

El club también lanzó en las redes sociales el vídeo aparejado a la campaña de socios ‘Aporta tu granito’. Con la música de Indiana Jones, dos aventureros con la camiseta del Ciudad buscan el tesoro y dicen conocer ya el camino hacia el oro (la 1ª FEB o LEB Oro), que acaban encontrando en el pabellón.