Borja Valle: «No me quiero ir ya de vacaciones»

Borja Valle no quiere irse de vacaciones antes de tiempo. El capitán afirmó ayer que siente rabia por cómo se desarrolló el partido de Antequera y que le está cogiendo algo más que manía a la 1ª Federación: «Tengo rabia porque no acabaron de salir las cosas. Hubo detalles que no controlamos y eso me da rabia porque es un play off. Como dice el eslogan, nosotros tenemos fe porque hemos demostrado durante la temporada que tenemos la capacidad de jugar mejor al fútbol. Ninguno queremos irnos de vacaciones antes de tiempo. Es parecido a alguno de los últimos partidos en casa en los que había que ganar sí o sí para no descolgarnos del líder o para no perder la 2ª plaza. En esos partidos respondimos. Ahora el contexto es más delicado. Yo no vine a retirarme aquí, vine por esto y mi ilusión es dejar esta categoría, que le estoy cogiendo un asco terrible. No quiero jugar más en 1ª RFEF con la Deportiva; sería un fracaso personal. Quiero ser parte principal de un ascenso como los que viví de niño».

Borja Valle también opinó sobre el rival y sobre esa sensación que había en el entorno y que en algún caso aún parece que hay sobre que es un equipo fácil: «Da la sensación de que como el Antequera no ha estado en el panorama profesional, no se le tiene en cuenta. Sin embargo, está ahí porque ha sido uno de los mejores equipos de la categoría y lleva tiempo haciendo las cosas muy bien. Es un equipo que pisa sobre seguro. Es uno de los favoritos a ascender y ahora mismo van por delante».

El club cita a la afición para recibir a los futbolistas el sábado a las 18.45 horas.

MÁS APOYOS

Vicente del Bosque envió ayer un mensaje a la Deportiva para apoyarla en el partido de vuelta ante el Antequera. El ex seleccionador nacional lo hizo con estas palabras: «Quería animaros de cara al partido de este sábado ante el Antequera. Ánimo Ponferradina. Pon fe». De igual modo, los ex blanquiazules Acorán y Jonathan Ruiz y la plantilla del Ciudad en la figura de Moncanut se sumaron al eslogan ‘Pon fe’.

PUERTAS ABIERTAS

El CD Fuentesnuevas trata de volver a sacar equipos a competir. Para ellos hoy habrá una reunión informativa en sus campos a las 20.00 horas. Para contribuir a ello, Yuri, Borja Valle y José Luis González González estarán en la cita. Habrá firma de camisetas y sorteo de unos guantes de Andrés Prieto. Se ofertan equipaciones gratuitas para todos los niños que se unan al club. Las categorías son benjamín, alevín e infantil.

Entre socios y aficionados que no lo son ya se han retirado más de 5.000 tickets para el partido de pasado mañana