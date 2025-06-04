España-Francia: duelo de titanes y una final en juego

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Atrás quedó la época de los amistosos insulsos en el fútbol de selecciones. A falta de un Mundial o una Eurocopa, la Liga de Naciones llegó para ofrecer otro aliciente a las ventanas Fifa y, eso sí, a costa de sobrecargar peligrosamente el calendario, ha conseguido su propósito. Lo confirma una auténtica lucha de gigantes con cuentas pendientes entre España y Francia, protagonistas de la segunda semifinal del torneo (21.00 horas de este jueves, La 1).

El cruce entre las dos mejores selecciones europeas del momento arroja un sinfín de alicientes más allá del cansancio acumulado, especialmente en el combinado galo debido a la numerosa presencia en su convocatoria de futbolistas del PSG, proclamado campeón de Europa el pasado sábado.

Más allá de la tradicional rivalidad futbolística que mantienen los vecinos, la portentosa nómina de jóvenes estrellas entre ambos equipos y las cuentas pendientes a raíz de la última Eurocopa, en la que La Roja y Les Bleus porfiaron también por una plaza en la final con triunfo español, animan el duelo entre los dos últimos campeones de la Liga de Naciones. El duelo previo ante Francia, resuelto en Múnich con los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo tras el tanto inicial del galo Kolo Muani, trae excelentes recuerdos al equipo de Luis de la Fuente. También Stuttgart, la sede de esta semifinal de la Liga de Naciones, pues se trata de la ciudad en la que España superó a la anfitriona Alemania en cuartos de final de la Eurocopa, con la decisiva diana de Merino en la prórroga.

Frente a la evidente superioridad técnica de la medular española, la selección francesa de Deschamps, siempre más reconocible por su poderío físico que por su virtuosismo, opondrá la verticalidad de atacantes como Mbappé y Olise, que se ha destapado este curso en el Bayern.

La línea ofensiva es sin duda el punto fuerte de una Francia muy tocada en la retaguardia por las bajas de Koundé, Saliba y Upamecano.

Mientras, De la Fuente ya trabaja con la pareja de centrales del futuro que componen los jovencísimos Cubarsí y Huijsen.