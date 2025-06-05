La carrera Peregrino Entrecepas espera a 400 corredores

Un año más, y van 14, la carrera popular Peregrino Entrecepas volverá a reunir este domingo a cientos de deportistas y familias en la bodega Gordonzello, un paraje único que "abre sus puertas a los ciudadanos" con el deporte como telón de fondo. "Esperamos unos 400 corredores y de ellos unos 80 niños", señalan desde la organización de la prueba, que se presentó este jueves en la sede central de Caja Rural en León.

Más que asentada en el calendario, la Peregrino Entrecepas se distribuye en varias categorías y se completa con una paellada al mediodía, visitas guiadas a la bodega y catas de vino.

La entrega de dorsales está prevista a partir de las 8.30 horas y a las 10.00 arranca la carrera de andarines. Media hora más tarde entrarán en escena los corredores de categorías superiores (10.30) y a eso de las 12.15 horas arrancará la ceremonia de entrega de premios.

Al mediodía todos los participantes degustarán una paellada y por la tarde será el turno para las visitas guiadas y las catas. Toda una propuesta que combina deporte, ocio, naturaleza y la calidad de los vinos de Gordonzello.

Las inscripciones, que podrán realizarse hasta este viernes, oscilan entre los 10 y los 16 euros.