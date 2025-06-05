Pablo Castro Pinos, ‘master’ de oro en las aguas de Asturias

Pablo Castro Pinos dejó patente su clase en el Campeonato de Asturias Máster. El pescador leonés que compite desde hace unos años con licencia de la vecina comunidad autónoma al igual que otros paisanos, firmaba cuatro mangas notables para hacerse con el peldaño más alto del podio.

El ‘Bombero’ de profesión en León y uno de los representantes leoneses con mejor palmarés en las competiciones nacionales e internacionales, sumaba en las aguas del río Piloña 14 puestros entre las cuatro mangas que le permitían hacerse con la corona y con ello abrir de par en par las puertas al Nacional del próximo año. En los cotos de Infiesto y Villamor también dejaban su impronta otros pescadores leoneses, entre ellos Miguel Bao que finalizaba en la tercera posición con un séptimo puesto para Francisco Javier Álvarez Tejedor y un poco más abajo concluía Isaí Manuel Ferreras.

Por otro lado, el propio Pablo Castro Pinos, el ‘pescador bombero’, impartía una clase a los alumnos del CRA Valle del Duerna en la que dejaba patente su saber en el arte de la caña y el sedal explicando a los alumnos entre los 5 y los 12 años detalles de la pesca, truchas o insectos. Además, los niños y niñas pudieron diusfrutar en directo de una trucha.