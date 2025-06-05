El Abanca Ademar León inicia su asalto a la Copa del Rey

El 'último baile' de Carlos Álvarez y Marwan con el Abanca Ademar comienza este viernes (16.00 horas, en RTVE Play) en un «partido trampa» ante el BM Alcobendas de Plata que llega a la final a 8 de la Copa del Rey como la Cenicienta, pero que ya dejó por el camino a tres equipos de Asobal. «Debemos tomárnoslo muy en serio», advierte un Dani Gordo que «sueña» con alcanzar la última ronda, aunque prefiere ir «paso a paso». Si los leoneses cumplen con su condición de favoritos en la ronda de cuartos, se verán las caras el sábado con el ganador del Bidasoa-Torrelavega. La suerte quiso que evitaran el lado del cuadro por el que va el Barcelona.

Los madrileños solo han derrotado al conjunto ademarista en una ocasión. Fue en Asobal en la temporada 2008-09. El Ademar venció en el Palacio de Deportes 29-20, pero cederían 24-23 en el partido de la segunda vuelta. Ahora las circunstancias son muy diferentes, pero nadie dentro del vestuario quiere confiarse. Gordo no podrá contar con los lesionados de larga duración —Popovic, Lodos y Rodrigo— y los juveniles llegarán justos tras presentarse a la PAU. El resto llegan «muy motivados» a una competición copera que podría darles billete a la siguiente edición de la Liga Europea de Balonmano.

Después del mal sabor de boca que les dejó la derrota en Logroño, los jugadores quieren dar su mejor versión. «El Alcobendas es un equipo joven, dinámico, que corre muy bien, con una buena portería y su referente es Gonzalo Velasco, que es quien marca las diferencias. También juega el hijo del mítico Manolo Colón. Defienden con intensidad», recuerda Dani Gordo. Todo lo que no sea eliminar a los madrileños se considerará un batacazo importante. El siguiente cruce —semifinales— no sería nada sencillo ni contra el anfitrión ni tampoco ante el equipo revelación de esta campaña. Sin embargo, el Ademar ya ganó en Liga al Bidasoa en Artaleku (22-27) el pasado mes de octubre y fue capaz de empatar en la pista de Torrelavega (23-23) en marzo. Hay licencia para soñar con meterse en la finalísima.

Los cuartos

El Alcobendas-Ademar se disputa a las 16.00 horas, pero quienes alzarán el telón serán Logroño y Huesca (13.00 horas), que van por el otro lado del cuadro con el Barcelona-Valladolid (18.30 horas) y el Bidasoa-Torrelavega (20.45 horas) cerrando un viernes espectacular. Si los de Gordo pasan de ronda, su semifinal tendría lugar el sábado a las 19.30 horas y la final se reserva para el domingo a las 18.00 horas.

Como siempre, el Barcelona parte como gran favorito al título. Sería toda una sorpresa que cediera el trono a pesar de que esta temporada ha cedido más puntos de los habituales en la Liga Asobal. Sin ir más lejos, el Valladolid les venció en el Huerta del Rey hace escasas semanas. Que hayan tenido más descanso que el resto de finalistas no ha gustado en el Ademar. El propio Dani Gordo lo denunció este pasado miércoles antes de partir a Irún.