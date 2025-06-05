Primera baja en la Cultural, David Madurga no sigue en el equipo de Llona

La Cultural se ha cobrado la primera baja de cara a la próxima temporada: David Madurga. El club anunció este jueves que el preparador físico del primer equipo, que llegó como mano derecha de Raúl Llona junto a otros hombres importantes de su staff como Odei Calzón o Javier Pérez, no cuenta para el proyecto en Segunda División. Y todo indica que no será el último en salir.

Después de anunciar la continuidad de José Manzanera y, días después, de Raúl Llona —que tenía una cláusula de renovación automática si ascendía al fútbol de plata— empieza el goteo de bajas y pronto se centrarán en la plantilla, donde se avecina una buena limpia. Un nuevo proyecto que liderará Raúl Llona a pesar de que el club ha realizado otros movimientos en los últimos días en busca de posibles sustitutos para el banquillo.

La temporada concluyó con el objetivo de subir en el bolsillo, pero en Aspire surgieron dudas de si Llona era el hombre adecuado para capitanear el proyecto en Segunda División, por eso han sondeado a otros entrenadores. La Cultural llegó a tener hasta once puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, pero una segunda vuelta preocupante hizo que la dilapidaran hasta tenerse que jugar el ascenso en el último partido. Un Andorra sin nada en juego y a medio gas —sobre todo en la segunda parte— no pasó del empate y el equipo leonés subía. El riojano finalmente sigue en la Cultural. Madurga, no.