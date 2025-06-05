El Reino de los rallyes está en León

El Rallye Reino de León levanta el telón a su quinta edición. Lo hace consolidado dentro del calendario nacional como parada y juez de la Copa de España de Tierra y con 44 protagonistas en la línea de salida. León es ciudad del motor y una vez más queda patente en una cita que ayer ya abría sus puertas a los participantes y que hoy empezará a marcar el paso con una jornada competitiva en horario vespertino que empezará a mostrar los objetivos y opciones de unos y otros.

Cortes de tráfico en la ciudad desde las 20.00 a las 23.00 horas

La celebración del Rallye Reino de León obligará a varias restricciones de tráfico en la ciudad de León. Esencialmente para este viernes. Así, desde las 20.00 a las 23.00 horas las calles que se verán afectadas a causa del recorrido del rallye por León serán la Avenida Reyes Leoneses a ambos sentidos entre la rotonda Gutiérrez Mellado y la rotonda calle Cruz Roja (no afecta ambas rotondas). También las rotondas Cruz Roja y Gutiérrez Mellado (no afecta a ambas) así como las calles Peregrinos entre la plaza San Marcos y la calle Santos Ovejero. También se verán afectadas las calles Marcelino Elosúa, Germán Alonso, Santos Ovejero, Comandante Cortijo, Vega Infanzones, Primero de Mayo y Carrizo.

​La Policía Local propone itinerarios alternativos durante el transcurso de la competición por avenida Padre Isla o paseo de Salamanca. Para servicios del centro comercial, tanatorio y residentes, se harán desdoblamientos de carril para favorecer los accesos. En todo caso, los agentes velarán por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.

León, Sariegos, Cuadrod, San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen ejercerán de jueces con unos tramos que se centrarán, salvo el de clasificación y el espectáculo de este viernes, en la jornada del sábado, la encargada de poner a cada uno en su sitio. Tanto a los pilotos españoles como a la amplia representación foránea. En este caso nada menos que una docena de países entre pilotos y copilotos, convirtiéndose así en una de las pruebas con mayor diversidad del país. Entre los 44 equipos participantes, se encuentran los pilotos rusos Igor Bulantsev y Alexander Semenov y Alexander Semenov; y el copiloto Igor Bulantsev. Pilotos que repiten en León como el mexicano Alejandro Mauro y la paraguaya Andrea Lafarja.

Nuevas banderas que llegan a León como la de Brasil con la dupla formada por Cristian Baumgart (participante en el Rally Dakar 2024) y Luis Felipe Eckel, la de Ucrania con el copiloto Maksym Belikov, la de Alemania con el piloto Nicolas Otto, la de Italia con la copiloto Martina Musiari y la de Gran Bretaña con la dupla formada por Tom Williams y Michael Gilbey. Ecuador repite con Alejandro Martínez y Andrés Carpio, Uruguay con Federico Ensslin y Argentina con Juan Manuel y Alejandro Grigera.

ECUADOR DEL CAMPEONATO

El Campeonato de España de Tierra aterriza en León para disputar la quinta edición del Rallye Reino de León. La prueba, organizada por ATK Motorsport, marca el ecuador del calendario siendo la tercera cita de la temporada 2025. Con dos victorias en el Cáceres y Pozoblanco, Gil Membrado y Jandrín López llegan líderes con un total de 70 puntos. El jovencísimo piloto de Past-Racing, que cumplirá la mayoría de edad en octubre de este año, ha conseguido dos victorias de forma consecutiva a los mandos del Ford Fiesta Rally2 acompañado del copiloto asturiano. Un binomio que se las ha tenido que ver en los tramos con otras grandes promesas que vienen empujando fuerte como el mexicano Alejandro. El piloto de MAPO Motorsport, a los mandos de un Skoda Fabia RS Rally2 del equipo dirigido por Xevi Pons y acompañado de Adrián Pérez, suma dos segundos puestos y un total de 60 puntos.

El podio provisional del CERT Rallycar lo completa el piloto ruso Alexander Semenov, que esta temporada ha decidido centrar su programa en España dentro de la categoría Rally2, con un Hyundai i20 N del equipo WeRace Motorsport. Acompañado por Alexey Ignatov a la derecha, suma un tercer y un cuarto puesto esta temporada en el CERT. En cuanto a la presencia leonesa hay que destacar a Alba Sánchez, que acude al Rallye Reino de León tras brillar hace escasas fechas en el Nacional de Rallycross. En este caso ejercerá de copiloto junto a Gustavo Javier Sosa dentro de la escudería Gemace Mc Competicio con un Hyundai i20N Rally2.

Todo para una prueba que vuelve a tener a León como epicentro y que congrega además de a los mejores pilotos de la especialidad a un gran número de aficionados que disfrutarán a lo largo de dos intensas jornadas competitivas. La primera de hoy con especial atención al Shakedown y tramo de calificación a las 15.30 y 18.00 horas respectivamente para adentrarse ya en la noche con la salida de los participantes desde la zona del Palacio de Deportes hacia el aparcamiento de la Junta de Castilla y León donde se a las 21.15 se celebrará la ceremonia de salida para que los pilotos disfruten por las calles de León con la disputa del tramo espectáculo. El sábado más adrenalina y emoción.