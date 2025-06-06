Luis Castillo seguirá al frente de la Cultural Baloncesto

Luis Castillo seguirá al frente del banquillo de la Cultural Baloncesto.

El entrenador leonés que esta temporada ha guiado con acierto a un equipo que en su debut en la Segunda FEB lograba acabar la fase regular como tercero de su grupo y que en los play off superaba la primera criba y se quedaba a las puertas de hacerlo también en la segunda, será el encargado así de liderar el proyecto del próximo ejercicio en el que el reto pasará por mejorar el buen papel realizado en la Liga 2024-2025.

Con esta renovación, el club asegura la continuidad del técnico leonés, estableciendo así el primer pilar para la próxima temporada en Segunda FEB.

El club desea expresar su profundo agradecimiento al Colegio Leonés por las facilidades ofrecidas para que este acuerdo se concretara. Asimismo, la Cultural y Deportiva Leonesa valora el compromiso y la predisposición de Luis Castillo para continuar en el equipo.