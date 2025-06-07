La Deportiva se mete en la final por el ascenso a Segunda División

Los jugadores de la Deportiva celebran el pase a la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda División.ANA F. BARREDO

La SD Ponferradina hizo valer su segunda plaza en el Grupo I de Primera Federación para apear en la semifinal por el ascenso a Segunda División, LaLiga Hypermotion, al Antequera, pese a repetir la victoria por la mínima (2-1), como hicieron los malagueños en su terreno (1-0).

En la eliminatoria final los bercianos, que buscan el retorno a la categoría de plata dos temporadas después de su descenso, se enfrentarán al ganador de la eliminatoria que este domingo se resolverá entre el UD Ibiza y el FC Andorra, con ventaja para los del Principado por 2-0, por lo que en ambos casos la Deportiva cerrará el enfrentamiento en el estadio El Toralín.

Después de un comienzo más prometedor para los visitantes, fue la Deportiva la que golpeó primero y por partida doble, aprovechando José Luis Cortés un gran envío de Marc Doué y repitiendo el delantero centro para hacer el doblete después de un gran servicio de Andoni López.

Con el 2-0 todo parecía de cara, pero el Antequera, que ya había dado algún aviso, fue capaz de aprovechar la ocasión al filo del intermedio en una indecisión defensiva local para Álex Rubio volver a marcar para los malagueños, como hiciera en el primer duelo, para dejar todo abierto al descanso.

En la reanudación el respeto por ambos lados impidió grandes ocasiones para llegar a una prórroga donde siguió el mismo guión de arriesgar lo mínimo, los locales confiando en mantener el resultado que les daba la clasificación y los andaluces apurando sus opciones para el tramo final.

De hecho, en la primera parte de la prórroga poco reseñable en ambas áreas, con muchos jugadores de refresco en ambos equipos y unos últimos quince minutos en los que el Antequera ya, con más necesidad, se mostró más ambicioso, aunque fue Pau Ferrer el que se plantó solo ante Jero Lario, pero sin acierto en el remate para haber podido sentenciar la eliminatoria.

Los locales, con algo más de fuelle, aprovecharon los espacios dejado por un rival deshilachado que no encontró opciones claras ante el portal de Andrés Prieto que no pasó por apuro alguno en el tramo final. A la postre la Deportiva pasa a la ronda definitiva por el ascenso a Segunda División.