El Barcelona gana la Copa del Rey ante un digno Ademar

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Barça se adjudicó este domingo su duodécima Copa del Rey de forma consecutiva y trigésima de su historia, tras imponerse sin problemas y por 25-34 en la final al Abanca Ademar León para buscar ahora en Alemania la Liga de Campeones con muy buenas sensaciones.

El guardameta Emil Nielsen comenzó de manera espectacular y los ademaristas se vieron incapaces de superar una barrera azulgrana infranqueable que protegía al astro danés.

Dani Gordo, el técnico de Ademar, ya había gastado dos tiempos muertos a los quince minutos porque no encontraba soluciones ni en ataque ni tampoco para frenar a jugadores inspirados como Ariño, Dika Men o Luis Frade.

El partido estaba técnicamente resuelto al descanso porque entre contraataque y contraataque catalán, algún gol suelto de Ademar servía poco más que para reivindicar su coraje por el agotamiento físico con el que llegaba tras la épica semifinal ante Bidasoa-Irun la víspera.

El segundo tiempo serviría para constatar el excelente momento de forma con el que llegan las figuras de Antonio Carlos Ortega a la cita más importante de la temporada en la ciudad de Colonia, en especial su guardameta Nielssen.

Ademar, aprovechando el relajamiento blaugrana y el descanso a sus mejores jugadores, no bajaría el pistón en este período y llegó a ganar el marcador parcial al Barcelona (13-12) con el consiguiente enfado de Ortega.

También quedó claro que los leoneses, con un par de refuerzos, pueden ser un gran competidor la próxima temporada en Europa, el premio que se lleva por ser finalista y que compartirá con Torrelavega y Granollers en la segunda competición continental.