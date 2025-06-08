El ascenso de la Ponferradina, contra el FC Andorra

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El FC Andorra será el rival de la Deportiva por el ascenso a 2ª División Profesional en los dos próximos fines de semana. El conjunto tricolor volvió a ganar en Ibiza tras ya haber vencido en la ida. 0-1 se impuso con un tanto de Lautaro de León en el minuto 62. Las cosas pudieron cambiar en la 1ª mitad. En el minuto 37 Bebé dispuso de un penalti para el cuadro celeste, pero Nico Ratti se lo detuvo.

Ésta es la alineación que presentó el conjunto andorrano en este partido: Nico Ratti; Casadesús, Biombardó, Sergio Molina, Martí Vilà; Álvaro Martín, Erik Morán; Manu Nieto, Villahermosa, Josep Cerdà; Lautaro de León.

Deportiva y FC Andorra ya se vieron las caras en la competición de la regularidad. en la jornada 4 el marcador en el Nacional fue 1-1 con cuatro remates de la Deportiva a los palos. Y en la jornada 21 el resultado en El Toralín fue 1-0. Si se repitiesen los marcadores en el play off, la formación berciana lograría el ascenso de categoría.

LA OTRA SEMIFINAL

El Club Gimnàstic se medirá a la Real Sociedad B en la otra semifinal del play off de ascenso a 2ª División Profesional. Tras su clasificación el sábado ganando en Nueva Condomina, el cuadro tarraconense conoció ayer a su oponente. La AD Mérida logró el 0-1 a un cuarto de hora del final y en el 84 fue expulsado Mariezkurrena en el bando txuri urdin. Sin embargo, en la prórroga no se movió el marcador y como sucedió en la eliminatoria entre Deportiva y Antequera, decidió el posicionamiento liguero. Como la Real fue 3ª del grupo I y la AD Mérida acabó 4ª del grupo II, la escuadra vasca se plantó en la final.

TODOS DEL GRUPO I

Con la clasificación del FC Andorra, los cuatro equipos que se jugarán las dos plazas de ascenso en el play off serán del grupo I. No queda ninguno vivo del II. Como siempre, este dato da para sacar muchas conclusiones y la de este año es que el grupo I era más fuerte, aunque se ha teorizado mucho a lo largo del curso sobre ello y concluído que el II era mucho más potente.

Javi Rey no quiso teorizar sobre la fortaleza de cada grupo, más cuando dos de las tres eliminatorias se han resuelto por escaso margen. «Esto pone en valor el segundo puesto de la Ponferradina. Eso está ahí y cada uno que lo analice como quiera, pero creo que estamos haciendo un gran trabajo y ahora hay que ponerle la guinda. Nos queda una eliminatoria para volver al fútbol profesional». De igual modo, el entrenador del Antequera quitó importancia a esta circunstancia e hizo mención a la igualdad de la Liga y de las eliminatorias.

El conjunto tricolor venció en Ibiza 0-1 con un gol de Lautaro de León tras fallar Bebé un penalti en el primer acto con 0-0 en el marcador