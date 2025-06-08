Tres leoneses con contrato gustan a la Cultural, que da la baja a Víctor Ruiz y Txus Alba y renueva a Bicho

La Cultural se encuentra en pleno trabajo de confección de la plantilla para el ejercicio deportivo 2025-2026 en Segunda División. Como ya adelantó y anunció Diario de León en su edición del día 26 de mayo, el club leonés ya tiene muy claro desde hace tiempo que el máximo goleador, Manu Justo (Vigo, 1996), está garantizada su continuidad al oficializarse su renovación automática, según indica su cláusula contractual, además de otras como la de Bicho (La Coruña, 1996) o por nueva contratación del lateral zurdo Álvaro Martínez (La Vall d»Uixó, 2002). En esta tesitura se encuentran el guardameta Miguel Bañuz (Elche, 1993), el lateral derecho Víctor García (Cúa —Venezuela—, 1994), los centrales Eneko Satrústegui (Villava, 1990) y Quique Fornos (Puentes de García Rodríguez, 1997), ya oficilializado, junto a Diego Barri (Salamanca, 1995), Pibe (Adrogué —Argentina—, 1996) o Antón Escobar (Nigrán, 1998).

Además, el club ya ha comunicado que no continúa en la entidad, a parte del preparador físico David Madurga, el defensa Víctor Ruiz, al que la entidad futbolística leonesa le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en el Reino de León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro a través de un comunicado. Igualmente, la Cultural oficializa la baja de Txus Alba. También confirma la sociedad culturalista lo que ya había adelantado y anunciado este periódico, la renovación de Javier Fernández ‘Bicho’, que seguirá ligado una temporada más a la entidad futbolística leonesa. De esta manera cumplirá su tercera temporada vistiendo la camiseta culturalista, con un total de 73 partidos disputados. El futbolista gallego fue uno de los fundamentales en el ascenso a Segunda División, la denominada Liga Hypermotion.

Rodri Suárez (León 2002), Adri Ruiz (Burgos, 2004) y Guzmán (Palencia, 2004) tienen contrato en vigor. Tendrá que decidir el club si hay cesiones, de las que vuelven David López (León, 2004) del CD Illescas y Nico Toca (Santander, 2003) de la Gimnástica Torrelavega.

A parte de las renovaciones que se pretenden concretar y dar oficialidad, están los casos de tres leoneses con contrato en vigor en sus respectivos clubes que gustan a la dirección deportiva para reforzarse. Son los casos de los porteros Ruly García (León, 2000) y Fran González (León, 2005), junto al mediocentro Iván Morante (León, 2001).