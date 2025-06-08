Diario de León

Tres leoneses con contrato gustan a la Cultural, que da la baja a Víctor Ruiz y Txus Alba y renueva a Bicho

Fútbol | Confección de la plantilla. Los porteros Ruly García y Fran González, junto al medio Iván Morante, darían a la Cultural la seña de identidad de esta tierra pero sus clubes deciden

Ruly García.

Ruly García.DL

León

La Cultural se encuentra en pleno trabajo de confección de la plantilla para el ejercicio deportivo 2025-2026 en Segunda División. Como ya adelantó y anunció Diario de León en su edición del día 26 de mayo, el club leonés ya tiene muy claro desde hace tiempo que el máximo goleador, Manu Justo (Vigo, 1996), está garantizada su continuidad al oficializarse su renovación automática, según indica su cláusula contractual, además de otras como la de Bicho (La Coruña, 1996) o por nueva contratación del lateral zurdo Álvaro Martínez (La Vall d»Uixó, 2002). En esta tesitura se encuentran el guardameta Miguel Bañuz (Elche, 1993), el lateral derecho Víctor García (Cúa —Venezuela—, 1994), los centrales Eneko Satrústegui (Villava, 1990) y Quique Fornos (Puentes de García Rodríguez, 1997), ya oficilializado, junto a Diego Barri (Salamanca, 1995), Pibe (Adrogué —Argentina—, 1996) o Antón Escobar (Nigrán, 1998).

Además, el club ya ha comunicado que no continúa en la entidad, a parte del preparador físico David Madurga, el defensa Víctor Ruiz, al que la entidad futbolística leonesa le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en el Reino de León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro a través de un comunicado. Igualmente, la Cultural oficializa la baja de Txus Alba. También confirma la sociedad culturalista lo que ya había adelantado y anunciado este periódico, la renovación de Javier Fernández ‘Bicho’, que seguirá ligado una temporada más a la entidad futbolística leonesa. De esta manera cumplirá su tercera temporada vistiendo la camiseta culturalista, con un total de 73 partidos disputados. El futbolista gallego fue uno de los fundamentales en el ascenso a Segunda División, la denominada Liga Hypermotion.

Rodri Suárez (León 2002), Adri Ruiz (Burgos, 2004) y Guzmán (Palencia, 2004) tienen contrato en vigor. Tendrá que decidir el club si hay cesiones, de las que vuelven David López (León, 2004) del CD Illescas y Nico Toca (Santander, 2003) de la Gimnástica Torrelavega.

A parte de las renovaciones que se pretenden concretar y dar oficialidad, están los casos de tres leoneses con contrato en vigor en sus respectivos clubes que gustan a la dirección deportiva para reforzarse. Son los casos de los porteros Ruly García (León, 2000) y Fran González (León, 2005), junto al mediocentro Iván Morante (León, 2001).

- Ruly García tiene contrato en vigor con el equipo portugués Vizela pero se podría subsanar

- Iván Morante ha realizado una buena temporada en el Burgos CF y tiene contrato hasta junio de 2026, pero...

- Fran González aguarda acontecimientos en el Real Madrid, pero salir cedido podría ser una alternativa


La Cultural basa su
futuro en la labor de
campo de Sernández

​Javier Sernández, que lleva más de medio año a la sombra desde que fichó por la Cultural y Deportiva Leonesa como ayudante de José Manzanera, seguro que desarrollando una buena labor, fue director deportivo del Coruxo FC desde la temporada 2018-2019 a la 2021-2022, para posteriormente formar parte de la secretaría técnica del CD Mirandés hasta ser despedidosin concluir la temporada 2022-2023.

Finalmente, se sumó durante la última temporada al organigrama del Vizela, equipo por entonces de la Primera de Portugal, con Rubén de la Barrera al mando de las labores técnicas, sin poder salvar la entidad lusa la categoría en la Primera portuguesa y después ser destituido en la Segunda División lusa. De su trabajo, la Cultural planifica su futuro.



PLAY OFF A 1ª DIVISIÓN (IDA)

Almería 1-Oviedo 2

Racing Club 3-Mirandés 3

