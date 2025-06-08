Camposagrado define a los primeros líderes de la Liga

Publicado por Álvaro Quiñones Camposagrado Creado: Actualizado:

Camposagrado levantó el telón a la Liga. Y lo hizo definiendo a los primeros líderes tanto en categoría masculina como en la femenina.

En la segunda Priscila Martínez volvía a ligeros y derrotaba en la final a la promesa María Cadenas. Por lo que respecta medios, Luz María conseguía la victoria ante la ausencia de su rival el año pasado y en pesados Edili no concedía tregua y superaba a Amaya, quien luchaba en medios el pasado año.

Javier Oblanca frente a Ricardo Marcos.SAÚL RODRÍGUEZ

Por lo que respecta a la categoría masculina se daba la agradable sorpresa de la vuelta de Alejandro Franco quien lograba un puesto en la final de ligeros aunque en ella no lograría derrotar a Sergio López. En medios el vencedor era David Riaño el que se llevaba el gato al agua ante Fernando Rodríguez. El ganador de la Liga del año pasado en ligeros, Florian Yugueros, era cuarto.

En semipesados Adrián Rodríguez demostró una vez más su gran fuerza asentándose en la categoría con otra victoria. En pesados, la categoría donde más candidatos hay al título aunque con un claro favorito que era el vencedor en el corro Pedro Alvarado. Completaron el podio Abel Cabero y Jesús Quiñones.

CORRO Y GENERAL PUNTOS

LIGEROS

1. Priscila Martínez 10

2. María Cadenas 8

3. Ainhoa Fierro 7

4. Ana Díez 6

MEDIOS

1. Luz María Carcedo 10

2. Rebeca Martínez 8

3. Olga Rodríguez 7

4. Soukaina Daoudi 6

PESADOS

1. Edili García 10

2. Amaya Burón 8

3. Lucía López 7

4. Paola Sánchez 6

CORRO Y GENERAL PUNTOS

LIGEROS

1. Sergio López 10

2. Alejandro Franco 8

3. Javier Oblanca 7

4. Jesús Martínez 6

MEDIOS

1. David Riaño 10

2. Fernando Rodríguez 8

3. David Fernández 7

4. Florian Yugueros 6

SEMIPESADOS

1. Adrián Rodríguez 10

2. Guillermo González 8

3. Sergio González 7

4. José Luis García 6

PESADOS

1. Pedro Alvarado 10

2. Abel Cabero 8

3. Jesús Quiñones 7

4. Sergio González 6