Spike Lee se rinde ante la maestría de Alcaraz

Spike Lee fue a ver la gran final masculina de Roland Garros en París.MOHAMMED BADRA

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Los famosos y las instituciones volvieron a la cita de la gran final masculina de Roland Garros para presenciar de cerca el duelo entre los dos mejores tenistas del mundo, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Las instituciones españolas acudieron para apoyar a Alcaraz desde la tribuna de honor con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

En los palcos más selectos destacaban dos estrellas del cine de Hollywood, Spike Lee y Dustin Hoffman, quienes ya estuvieron en la final femenina del sábado y este domingo no faltaron al gran duelo masculino.

Por el lado del deporte y al margen de numerosas viejas glorias del tenis, estaba el piloto de Fórmula 1 británico George Rusell, el francés Antoine Dupont, considerado el mejor jugador mundial de rugby de la actualidad; o los exbaloncestistas Tony Parker (francés, ganador de cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs) y Dirk Nowiztki (alemán, ganador de uno en la liga profesional norteamericana -el único de la historia de la franquicia- con los Dallas Mavericks)

Tampoco se perdieron la final los principales miembros de la familia Arnault, la más rica de Francia gracias a su control del gigante del lujo LVMH, una de cuyas marcas es uno de los patrocinadores del torneo.

En el mundillo de los famosos estaba la modelo belga Jade Lagardere, esposa del empresario francés Arnaud Lagardere.

En cambio, faltaron a la cita, a la que suelen acudir, algunas de las principales figuras del fútbol francés, como Kylian Mbappé, que a la misma hora jugaban en Stuttgart con su selección y contra Alemania el partido por el tercer puesto en la Liga de las Naciones, que ganaron por 2-0.