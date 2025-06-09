El ULE Sprint se queda a un paso de ascender a Primera División masculina

El ULE Sprint León masculino se quedó a las pertas del ascenso a Primera División. A pesar de su buen hacer los leoneses finalizaron en la cuarta posición tras una intensa jornada de atletismo disputada en las pistas de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), escenario de la Final A del Campeonato de España de Clubes de Segunda División.

Allí, el equipo masculino del Universidad de León Sprint Atletismo luchó con todo hasta el último metro, pero finalmente tuvo que conformarse con la cuarta posición de la clasificación, quedándose a las puertas del ansiado ascenso a Primera División.

No fue por falta de entrega. Desde el primer instante, los atletas del Sprint demostraron su compromiso y esfuerzo, sumando un total de 88 puntos que les situaron en la cuarta posición de la tabla final, en una final extremadamente competitiva. El FC Barcelona se impuso con autoridad y se llevó la primera plaza con 142 puntos, seguido del Lô Esport Menorca, que logró el segundo puesto con 118 puntos. Ambos equipos consiguieron el billete directo a la Primera División del atletismo nacional por clubes.

Pese a no lograr el objetivo, la actuación individual de todos los miembros del equipo leonés fue muy buena. Entre los mejores resultados destacan los segundos puestos de Jorge Agustín Suárez en 400 metros vallas (55.44, mejor marca personal), Txemari Berrueta en 400 metros lisos (47.71), Ryan Barcala en 800 metros (1:50.31) y el relevo 4x400 metros (3:17.56), formado por Jorge Agustín Suárez, Ryan Barcala, Adrián Flecha y Txemari Berrueta. Y los terceros puestos de Rubén Fernández Montiel en lanzamiento de martillo (43,05 m), Miguel Caminero en 3000 metros (9:13.60), Emiliano Zazo en peso (13.99 m) y Guzmán Caballero en 1500 metros (4:11.75).

El ambiente en el equipo fue el de un grupo unido, que sabe valorar el esfuerzo colectivo por encima de los resultados. Aunque el ascenso no se materializó esta vez, todos los integrantes del Sprint Atletismo ya han puesto la vista en el próximo año. Con ilusión renovada, trabajo constante y una plantilla comprometida, el objetivo sigue intacto: alcanzar la Primera División.