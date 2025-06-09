El Formatec gallego se apunta el Maratón de Astorga de fútbol sala

El Formatec gallego se proclamó campeón del Maratón de Fútbol sala de Astorga.DL

El equipo gallego Formatec se impuso en la tercera edición del Torneo de fútbol sala de Astorga.

Tras derrotar en las semifinales al Chrissal, venció en la final a los ponferradinos de Lavanderia el Camino por un claro 4-0.

Una tercera edición de este torneo, que se asienta en el calendario de estas pruebas que se llevan a cabo una vez finalizan las competiciones oficiales, una tercera edición que ha contado con veinte equipos provenientes de Galicia, Asturias, Burgos, Cantabria y León.

El viernes a las ocho de la tarde daba comenzó con el partido inaugural de la fase de grupos, fase que ha durado hasta las doce de la mañana cuando comenzaron los cruces de las eliminatorias.

Ya por la tarde se celebraron las dos semifinales, con resultados claros a favor de los dos finalistas.

Una organización que torneo a torneo, va ganando prestigio y que está convirtiendo al torneo astorgano en un referente del noroeste de España.

También hubo reconocimiento para el mejor portero, resultando ganador en guardameta de Chrissal, Jairo y como mejor jugador resultó vencedor Dani Blanco de Formatec.

Hizo entrega de los trofeos a los vencedores el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Astorga, Julián García.

