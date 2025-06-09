Ciclismo
El Eneicat CM Team, cerca del top-10 de la Volta a Cataluña con Nicole Steinmetz
Una caída a 30 kilómetros de la línea de meta impidió a la corredora norteamericana optar a una mejor clasificación
La neerlandesa Demi Vollering se apuntó el triunfo final
El Eneicat CM Team volvió a dejar constancia de su calidad y personalidad. Lo hizo brillando en la Volta a Cataluña en la que su corredora norteamericana Nicole Steinmetz se quedaba muy cerca del top-10 de la general. Una caída a 30 kilómetros de la línea de meta en la última etapa se lo impidió.
A pesar de esa desgracia la escuadra capitaneada por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez se mostró muy combativa durante las tres intensas y espectaculares jornadas de la Volta, compartiendo presencia con las principales exponentes del ciclismo profesional mundial.
Y entre ellas estaba Nicole Steinmetz. También tuvieron un papel destacado el resto de sus compañeras, entre ellas Angie Mariana Londoño y Daniela Campos.
Todo para seguir mostrando su alto nivel y calidad que intentará volver a lucir la escuadra leonesa en el Tour de Pirineos, próxima estación competitiva a nivel internacional.