El Eneicat CM Team se mostró muy combativo a lo largo de toda la Volta a Catalunya

El Eneicat CM Team volvió a dejar constancia de su calidad y personalidad. Lo hizo brillando en la Volta a Cataluña en la que su corredora norteamericana Nicole Steinmetz se quedaba muy cerca del top-10 de la general. Una caída a 30 kilómetros de la línea de meta en la última etapa se lo impidió.

A pesar de esa desgracia la escuadra capitaneada por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez se mostró muy combativa durante las tres intensas y espectaculares jornadas de la Volta, compartiendo presencia con las principales exponentes del ciclismo profesional mundial.

Y entre ellas estaba Nicole Steinmetz. También tuvieron un papel destacado el resto de sus compañeras, entre ellas Angie Mariana Londoño y Daniela Campos.

Todo para seguir mostrando su alto nivel y calidad que intentará volver a lucir la escuadra leonesa en el Tour de Pirineos, próxima estación competitiva a nivel internacional.