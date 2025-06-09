Presupuesto de 11,5M€ y salario tope de 7M€

La Cultural en Segunda División va a quintuplicar su presupuesto. La SAD culturalista de manejar una cantidad global de 2,5 millones de euros en Primera Federación va a disponer de 11,5 millones en Segunda. Una diferencia brutal para tratar de asentarse en el fútbol profesional.

El presupuesto de la Cultural se va a mover en torno a los 11,5 millones de euros, sumando los ingresos por derechos audiovisuales, socios-abonados, patrocinadores, publicidad y taquilla. En la temporada 2023-2024 se gastaron 1,2 millones de euros en la plantilla. Para el actual ejercicio del ascenso la cantidad subió en coste de la composición del equipo hasta los 1,7 millones.

Para alcanzar un global en el presupuesto de 11,5 millones, el grueso de esta inyección económica llegará gracias al reparto de los derechos televisivos, que para la Cultural rondarán los 7 millones. La Liga destina el 10% de sus ingresos netos (unos 220 millones de euros) a los clubes de Segunda División, de los que un 70% se reparte por igual, un 15% se basa en resultados deportivos y otro 15% en implantación social. Además, la Cultural cuenta con Aspire y Catar como garantía máxima para avalar este proyecto, de nuevo en Segunda División tras siete años .

La Cultural, con unos 11,5 millones de presupuesto, tendrá un tope salarial fijado en torno a los 7 millones de euros. Pese a que los clubes se refieren al límite salarial, su verdadero nombre es el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD). Este límite es la suma de dinero máxima que cada club puede consumir durante la temporada tras el mercado veraniego e incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (inscribible), incluyendo el gasto en filiales, cantera y otras secciones, que se corresponde a la plantilla no inscribible. En los gastos del LCPD se suman los salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición, con las comisiones para agentes, y amortizaciones. El tope salarial resultante sería la diferencia entre lo que se genera y lo que se gasta. Este primer punto se basa en cinco aspectos principales: traspasos de futbolistas, entradas y abonos, derechos televisivos, patrocinios y merchandising. Cuanto más sean capaces de explotar los clubes estas vías, más inversión podrán realizar en mejorar la plantilla, como va a hacer la entidad del Reino.

