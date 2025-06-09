El ascenso, el día 21 en El Toralín

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Se hicieron esperar más de lo que se preveía, pero poco después de la una de la tarde de ayer se conocían los señalamientos de los cuatro partidos que definirán las dos plazas de ascenso a 2ª División Profesional que quedan libres. Los partidos entre FC Andorra y SD Ponferradina tendrán lugar el domingo 15 de junio a las 17.00 horas en el Principado y el sábado 21 a las 20.30 horas en El Bierzo. Este último momento definirá el equipo que suba al fútbol profesional. Como ya ocurrió en la 1ª ronda, la Deportiva dispone de la ventaja de la mejor posición liguera en caso de empate, es decir, si hay igualada en el global de la eliminatoria en el duelo de vuelta tras una prórroga, el ascendido sería el conjunto de Javi Rey.

Han sido muchos los aficionados blanquiazules disconformes con los horarios, en especial con el de ida, pues complica el desplazamiento para animar a la Deportiva, al ser el día siguiente laborable. Es una situación muy parecida a la que se produjo hace seis años con motivo del choque ante el Hércules CF en la ida de la final del play off.

La otra eliminatoria, que medirá al Club Gimnàstic y a la Real Sociedad B, comenzará este sábado a las ocho y media de la tarde en Tarragona y se cerrará el domingo 22 a las ocho en San Sebastián.

Aún no se ha concretado cómo viajará la plantilla deportivista al Principado. En el partido de Liga del mes de septiembre viajó a Barcelona en avión unos días antes. Allí entrenó, igual que lo hizo luego en Andorra, adonde se desplazó en autobús. Ahora podría repetir ese viaje o incluso realizar el mismo en un vuelo chárter hasta el aeropuerto de La Seu d’Urgell, muy próximo a Andorra. Habría otras opciones, pero las comunicaciones complican todo.

La SD Ponferradina entrenó ayer, descansa hoy y entrenará el resto de los días, aunque según cómo viaje, lo hará en uno u otro lugar.

NO SERÁ EN EL NACIONAL

Aunque la Deportiva ya visitó esta temporada al FC Andorra en el campeonato liguero, no jugó en el estadio en el que lo hará este domingo. No será el Nacional, como ya no fue sede del FC Andorra-UD Ibiza de semifinales. La ubicación será el estadio de la Federación Andorrana de Fútbol en Encamp, una parroquia situada 7,5 kilómetros al noreste de Andorra la Vella y que está a 1.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, casi 300 más que la capital.

Los Juegos de los Pequeños Estados de Europa obligaron en la 1ª ronda a cambiar los hábitos del FC Andorra.

La Deportiva volverá a tener la ventaja de mejor puesto en la Liga por si hay empate al final del duelo de vuelta