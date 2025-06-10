Tilena Martínez consigue la marca mínima para el Europeo sub-20

El pasado sábado 7 de junio, la joven atleta Tilena Martínez Fernández firmó una brillante actuación en el XXVII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca “Memorial Carlos Gil", celebrado en la capital salmantina. Con un gran lanzamiento de 14,92 metros, Tilena no solo fue la protagonista indiscutible de la jornada, sino que además consiguió la marca mínima para participar en el Campeonato de Europa Sub20, que tendrá lugar en Tampere (Finlandia) del 7 al 10 de agosto de 2025.

Gracias a este registro, Tilena también ha sido seleccionada para representar a España en el Encuentro Internacional de Lanzamientos de Mannheim (Alemania), que se celebrará los días 28 y 29 de junio.

Este extraordinario resultado la sitúa, además, en la octava posición del ranking español Sub20 de todos los tiempos en su disciplina, consolidándose como una de las grandes promesas del lanzamiento nacional.

El Club, orgulloso del trabajo, la constancia y la proyección de Tilena, celebra este nuevo logro que no solo pone en valor el talento de la deportista, sino también el compromiso y dedicación de su entrenador y padre Manolo Martínez. ¡Enhorabuena!