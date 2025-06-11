Es el momento de reformar el Reino de León

El Reino de León, inaugurado el 20 de mayo de 2001 con el partido de fase de ascenso a 2ª División Cultural-Jerez (1-0, con gol de ibán Espadas), precisa reformas importantes y una limpieza-lavado a fondo, aprovechando el ascenso a Segunda División para que sea un estadio digno del fútbol profesional, que esté en perfecto estado justo cuando arranque el campeonato de Liga el fin de semana del 17 de agosto. Es necesario acometer las reformas de varias zonas del estadio que en estos momentos están llenas de deficiencias. Responsables de la Liga de Fútbol Profesional ya pasaron revista a las instalaciones el pasado miércoles 4 de junio y volverán a hacerlo este miércoles, con el único objetivo de que el campo municipal presente las mejores condiciones, tanto en el exterior como en el interior del mismo.

Aparte de las imposiciones de La Liga de Fútbol Profesional, como normativa a la que la Cultural se tiene que someter de forma obligada, hay otras mejoras fundamentales que se refieren a una reforma integral en varios aspectos que tienen que ir dirigidos a que los aficionados en general y los socios-abonados en particular se encuentren cómodos y en las mejores condiciones para presenciar los partidos.

El club culturalista de acuerdo con el Ayuntamiento de León, propietario del estadio de fútbol, tienen la obligación de organizar una comisión de seguimiento, que seguro que no está realizada ya a juzgar por cómo se encuentra la instalación, con el alcalde de León, José Antonio Diez, a la cabeza. Hay un convenio suscrito entre ambas instituciones, por lo que es preciso que se ejecuten reformas inmediatas y de limpieza a fondo de los asientos, baños, cabinas y zonas de prensa, además de reparar la gran cantidad de goteras que hay en el estadio, junto a otras deficiencias importantes en el recinto deportivo. Los asientos de la afición en todas las zonas del estadio necesitan ser pintados y reparar los que estén en mal estado. La mayoría de los asientos necesitan una limpieza íntegra y un pintado, porque tienen la suciedad impregnada y algunos de ellos cambiarlos porque están destrozados.

La Cultural y el Ayuntamiento deben ir de la mano para garantizar que el estadio Reino de León presente un aspecto acorde con la categoría en la que va a competir León en el mejor fútbol, en el profesional. La remodelación en varias zonas del campo de fútbol municipal debe ser integra.