Vuelan las entradas para la vuelta

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina puso ayer a la venta las entradas para el partido de vuelta de la final de la fase de ascenso ante el FC Andorra, que se juega en El Toralín el sábado 21 de junio a las 20.30 horas. Los precios son los mismos tanto para socios como para no socios que los que rigieron en la eliminatoria ante el Antequera CF. Así, los socios han de abonar 15, 10 y 5 euros en Tribuna, Preferencia y Fondos respectivamente, mientras que los no socios por los mismos conceptos pagarán 30, 25 y 20 euros. Los Protectores ni pagan ni han de recoger entrada o invitación. Entran con su carnet como en cualquier otro partido de la temporada. El horario de venta es de 08.30 a 14.00 horas en las oficinas del club y ayer ya se formaron colas.

Como ya pasó la semana pasada, los socios que no retiren su entrada hasta el jueves 19, verán cómo su carnet queda liberado y su sitio sale a la venta como una entrada normal. Y posiblemente no van a faltar seguidores que se postulen por esos lugares. Y es que ayer, primer día de venta de los tíckets, ya casi se agotaron las entradas de No Socio para el choque. De todos modos, hay que tener en cuenta que las que salen a la venta son pocas por el elevado número de abonados que compone la masa social de la entidad berciana.

De lo que sigue sin saberse nada, a pesar de las solicitudes de la entidad berciana, es de la disponibilidad de localidades en el estadio de Encamp para seguidores blanquiazules, lo que complica mucho la organización de un viaje, más teniendo en cuenta que ya estamos a miércoles.

El encuentro con más afluencia al estadio en esta temporada fue el de la visita de la Cultural. Según las cifras que aporta el club, se dieron cita 8.184 espectadores. En el de la Copa del Rey contra la Real Sociedad hubo 8.064. Y el tercero de la lista fue el del otro día ante el Antequera CF, que concitó a a 7.821 espectadores.

En lo deportivo, la plantilla del FC Andorra regresó en la tarde de ayer a los entrenamientos, mientras que la de la Deportiva lo hace esta mañana tras haberse ejercitado el lunes y descansar en la jornada de ayer.

VIAJE DEL EQUIPO

Como pasó en la Liga, el plantel deportivista viajará con tiempo a Andorra, pero el desplazamiento será distinto. Lo hará íntegramente por carretera, a diferencia de la otra vez, en la que voló a Barcelona. En esta ocasión el viaje se realizará en dos etapas. El viernes se entrena en Ponferrada y después se viaja a Lleida, donde se hará noche. El sábado se completará el viaje hasta Andorra, donde se entrenará. La vuelta será íntegramente por carretera a la finalización del choque, para llegar a Ponferrada al amanecer del lunes.

SE RETRASA EL CONCIERTO

No cambia de día, como ocurrió con el Medio Maratón Nocturno Ciudad de Ponferrada, pero sí de hora. El concierto que el sábado 21 ofrece el grupo Medina Azahara en Fabero de El Bierzo (gira ‘Todo tiene su fin’) será finalmente a las 00.30 horas y no a las 23.30 horas como estaba previsto inicialmente. Además, la organización abrirá las puertas del recinto de la explanada del Pozo Julia a las 20.00 horas y se emitirá el partido por una pantalla gigante. También habrá música y un dj.