Andorra: el lugar en el que más postes pegó la Deportiva en esta temporada

Los postes han sido asunto recurrente esta temporada en la información de la SD Ponferradina. Ahora ya ha encadenado más de un mes sin estrellar un balón contra ellos, pero el emparejamiento de play off ante el FC Andorra trae a la actualidad lo que pasó en septiembre en el estadio Nacional. El conjunto blanquiazul se topó hasta 4 veces con los palos en el campo andorrano. Fueron todos en la 1ª parte, quizá de las mejores o la mejor realizada en la Liga por el conjunto berciano. Y aunque parezca un contrasentido, aquel día se marchó al descanso perdiendo.

En el conjunto de la temporada han sido 24 los postes con los que se han topado los futbolistas blanquiazules. El que más, Cortés, en 6 ocasiones. Le siguen Yeray con 5 y Borja Valle con 4. Esquerdo ha lanzado al palo 3 veces, 2 de ellas en Andorra.

Los 24 postes se distribuyeron entre 17 partidos, de los que la Deportiva perdió 5, empató 3 y ganó 9.

LISTA DE GOLEADORES

Tras la disputa de la 1ª ronda del play off, José Luis Cortés se ha situado 3º en la lista de realizadores, ex aequo con Borja Valle. Los dos han alcanzado las 8 dianas. Por encima sólo está Álex Costa, que suma 9, y Álvaro Bustos, que ha hecho 10. Les siguen Yeray y Lancho con 4 y Pau Ferrer y Sibille con 3.

Si bien han jugado dos partidos más que muchos equipos, Deportiva y Club Gimnàstic son los equipos más goleadores de la categoría con 61 tantos.