El Ayuntamiento de León reconoce el éxito de Barrul en el Nacional de boxeo

Publicado por Redactor de Deportes Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado sábado el Palacio de los Deportes Urbano González Escapa acogió una importante velada de boxeo de la que saldría el Campeón de España. Fue el leonés Antonio Barrul quien se ciñó el cinturón nacional del peso supergallo, motivo por el cual ha sido recibido este miércoles en el Ayuntamiento de León por su alcalde, José Antonio Diez.

Barrul noqueó a su contrincante, Raúl Zabala, en el segundo asalto y con ello suma un nuevo éxito en su carrera deportiva. Diez le ha felicitado por su última proeza en el cuadrilatero y le ha animado a seguir así. En la recepción en Alcaldía, Barrul ha explicado a Diez cómo está viviendo este último triunfo y han charlado sobre sus próximos retos deportivos.