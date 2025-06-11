Calderón y la Cultural separan sus caminos

La Cultural y Deportiva Leonesa anunció que Carlos Calderón no continuará la próxima temporada en la disciplina culturalista.

El extremo derecho de 30 años dice así adiós a la posibilidad de seguir vinculado al club leonés en su regreso a la Segunda División. Como ya había adelantado Diario de León Calderón no entraba en los planes del equipo para el próximo proyecto.

El club, en un escueto comunicado, asegura que "Carlos, ya formas parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso a LaLiga Hypermotion. El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro".