La venta de entradas para la ida del playoff de la SD Ponferradina ante el Andorra, desde este jueves

Las entradas para acompañar a la SD Ponferradina en el partido de ida de la final del playoff ante el FC Andorra estarán a la venta en las oficinas de El Toralín desde este jueves 12 y hasta fin de existencias. El FC Andorra ha remitido 200 entradas a un precio de 15 euros.

Las entradas son nominativas, por lo que habrá que facilitar el nombre y DNI de la persona que vaya a utilizar cada localidad.

El horario de apertura de las oficinas de El Toralín es de 8:30 a 14:00 horas.