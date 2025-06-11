Fran González, billete al Mundial

Fran González viajará con el Real Madrid rumbo a un nuevo reto competitivo, el Mundial de Clubes. El portero leonés, que con Carlo Ancelotti disfrutó de plena confianza como un valor de futuro, con el nuevo técnico Xabi Alonso parece que seguirá con esa vitola.

Así se desprende de su presencia en la convocatoria que este miércoles dio a conocer el club, un listado oficial con el que intentará ser protagonista en una competición que arranca este fin de semana en Estados Unidos aunque en el caso del Real Madrid su primer envite será el miércoles 18 de junio hora española con el Al Hilal.

En dicha lista de inscritos para el torneo y junto al leonés Fran González también se encuentran los dos fichajes rubricados hasta el momento por el Real Madrid, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, junto a diez canteranos. Xabi Alonso, en su primera lista como entrenador del Real Madrid, contó con todos los futbolistas de la primera plantilla, a pesar de que Mendy, Rudiger, Endrick y Camavinga cuenten con, a priori, muy pocas opciones de recuperarse a tiempo para disputar minutos. También entran entre los inscritos Carvajal y Militao, quienes están recuperados de las graves lesiones de rodilla que marcaron su temporada y poco a poco cogen ritmo de competición entrenando sobre el césped.

Una nómina de inscritos de la que saldrán las convocatorias de Xabi Alonso en la que el técnico cuenta con una amplia lista de canteranos, hasta diez, a los que seguirá analizando de cerca en el día a día en Estados Unidos.

Porteros: Courtois, Lunin, Fran González y Mestre.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Vázquez, Fran García, Rüdiger, Asencio, Mendy, Yusi, Jacobo Ramón, Fortea y Aguado.

Centrocampistas: Modric, Bellingham, Camavinga, Valdeverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Chema y Mario Martín.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo y Víctor Muñoz.