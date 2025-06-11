El Abanca Ademar recibe el reconocimiento del Ayuntamiento de León por su plata en la Copa del Rey

Los jugadores del equipo de balonmano Abanca Ademar regresaron a León después de disputar la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona en Irún en un escenario donde el plantel entrenado por Dani Gordo lograba el merecido billete para disputar la competición europea la próxima campaña.

No era fácil. Pero el Ademar nunca se rinde y este fin de semana consiguieron hacer soñar a una afición que tampoco se doblega, por difícil que sea el objetivo. El triunfo contra el Bidasoa no pudo repetirse en la final contra el Barcelona.

Pero la proeza era llegar a esa final y eso ya es toda una victoria para el equipo y también para la ciudad de León. Por ello, este miércoles fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León donde tanto el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, como el concejal de Deportes, Vicente Canuria, les felicitaron por el buen trabajo realizado.

El alcalde de León consideraba un «logro y un éxito» el reciente subcampeonato de la Copa donde, pese a caer en la final ante el FC Barcelona, ha logrado el billete para su participación en competición europea para la próxima temporada. «Era lo máximo a lo que se puede llegar cuando es ante este rival y lograr competir ya es casi imposible", comentaba durante la recepción a la plantilla, cuerpo técnico y directiva en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde posaron con la medalla de plata. Diez, acompañado del concejal de deportes, Vicente Canuria, resaltó ante el presidente del club, Cayetano Franco, la importancia de disputar por segunda temporada consecutiva la Liga Europa «un logro muy bonito e importante para la ciudad", ha matizado.

Por su parte, el presidente del club ha solicitado del consistorio el mayor respaldo posible, a lo que el alcalde ha respondido que durante la última temporada se había «incrementado bastante» la cuantía aportada.

SUPERCOPA IBÉRICA

El Abanca Ademar debutará en la Supercopa Ibérica que disputará su cuarta edición los días 6 y 7 de septiembre en Matosinhos (Portugal), después de proclamarse ayer subcampeón de la Copa del Rey. El equipo leonés completará el cartel junto con el Barça y los dos representantes portugueses, el campeón de Liga y Copa, Sporting Portugal y el FC Porto.