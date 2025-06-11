El Reino de León necesita más de dos millones

El Ayuntamiento de León estima una inversión superior a los dos millones para obras de mejora en el estadio Reino de León, obligadas por la LFP tras el ascenso de la Cultural a Segunda División. La cifra confirmada por el alcalde de León José Antonio Diez y que ya adelantó Diario de León, abarca como primeras exigencias las condiciones lumínicas del estadio que permitan una correcta retransmisión televisiva.

Para ello, según el regidor se seguirá el procedimiento administrativo previo al concurso y posterior adjudicación y que conllevaría una inversión, que no sería necesariamente inmediata, superior al millón de euros.

En cuanto a las obras que se han iniciado en las inmediaciones del recinto futbolístico de titularidad municipal, Diez aclaró que se ampliará en otros 100.000 euros la cantidad prevista de un millón y que se destinarán a la adecuación de los aledaños y también la actuación en el propio aparcamiento subterráneo.

La intención, según el alcalde, es atender a todas las cuestiones que reclama el salto al fútbol profesional aunque todavía esté pendiente el convenio de colaboración con la Cultural que afectaría, no solo a la explotación del propio estadio Reino de León, sino también al Área Deportiva de Puente Castro, donde entrenan los equipos de las categorías inferiores.

La delegación de la Liga que ayer realizó su segunda visita a las instalaciones del Reino de León también incidió en otros aspectos como es la exigencia de volver a contar con una sala de vigilancia específica para la Policía en la que recepcionar las imágenes que capten las cámaras que se colocarán dentro y fuera del Reino. El salto al fútbol profesional del conjunto leonés conlleva asimismo que el VAR estará presente en sus partidos como local. Y otra cosa que cambia es la publicidad, que deberá ser uniforme en todo el recinto.

La LFP exige la instalación de tornos en todos los accesos al Reino de León para controlar el aforo. Eso ya se pidió en el anterior ascenso, en la 2017-2018, aunque al venir de Segunda B, a la Cultural le dieron un año de margen para colocarlos. Como no lograron la permanencia, esa medida nunca se llegó a implementar. Y es que para jugar en Segunda División la exigencia no solo deportiva, también de infraestructuras, es mayor.