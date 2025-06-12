Póker de campeones en el Esla

Las aguas del río Esla coronaron como nuevo campeón provincial de clubes al CD Pescadores a Mosca. Juan Carlos Castro, Luis Alfonso González Iban, Carlos González y Aitor Fernández fueron los encargados de llevar al peldaño más alto del podio a su club en una competición en la que se dieron cita ocho equipos.

Con el polen como principal obstáculo para dificultar la competición, los ocho clubes presentes de los 18 que están federados en la provincia leonesa, la jornada matinal y en especial en sus primeras horas fue la más adversa para ir mejorando a lo largo de las horas.

En ese escenario el CD Pescadores a Mosca demostró sus altas prestaciones a lo largo de los ocho tramos (en cada uno iban a pescar dos integrantes de cada equipo) para situarse en los puestos de privilegio desde casi el inicio. Incluso en el escalón más alto. A su estela se iban a situar otros dos clubes que también aspiraban a la corona provincial, el CD Río Órbigo y el CD Pescadores del Bierzo. Eso sí, el resto de equipos también se fajaba con intensidad para intentar no perder su estela.

CON PASO FIRME

Tramo a tramo la competición fue poniendo a cada uno en su sitio para apuntalar al CD Pescadores a Mosca en la zona sobresaliente de la clasificación. Cada vez con una mayor distancia respecto al resto de rivales. Juan Carlos Castro, Luis Alfonso, Aitor y Carlos González se llevaban el gato al agua para hacerse con el primer puesto en la clasificación y completar así una puesta en escena sobresaliente. La segunda posición iba a parar a manos del CD Río Órbigo conformado por Fernando Valdés, Álvaro Álvarez, Iván Álvarez y José Cantón mientras que la tercera posición tenía como destinatarios a los representantes del CD Pescadores del Bierzo de la mano de José Núñez, Juan Diego Llavero y los hermanos Sergio y David Luna.

OCHO CLUBES

En el Provincial de Salmónidos Mosca por Clubes también estuvieron presentes demostrando su alto nivel el CD Pescadores de Gordón, Pesca Club La Bañeza, Club La Pintona, el Club Marsfly y Montaña Central.

Todos intentaron salirse con al suya en un campeonato que recuperó su presencia en el calendario y que demostró el alto nivel de los competidores. Y de los clubes de los que ocho de los existentes en la provincia (18) fueron los encargados de hacerse un sitio en el cuadro de honor.

Las condiciones del río Esla fueron el mejor juez para los participantes en un momento de la temporada en la que las citas competitivas se suceden. En esta ocasión con un trabajo de grupo ya que para la clasificación final contabilizaban los cuatro integrantes de cada equipo, algo que sin duda dio más emoción a la puesta en escena de un torneo de alto nivel. Esta vez con las aguas del Esla como escenario de un Provincial de Clubes de altura.