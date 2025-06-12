Javi Rey: «Vamos a ir a proponer»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El entrenador de la Deportiva declaró que su equipo va a Andorra a tratar de proponer en el partido y a no dejarse someter por un rival que cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría: «El FC Andorra es un gran equipo, probablemente entre las mejores plantillas de la 1ª Federación. Pero nosotros vamos a ser valientes. Salir a esperar atrás sería un suicidio. Vamos a intentar quitarle el balón, como ya lo hicimos en otras ocasiones. Queremos que se vea esa Ponferradina de El Toralín, que ya supo competirle. Tenemos que ser ambiciosos, valientes; ser simplemente la SD Ponferradina que nos ha traído hasta este punto».

Javi Rey adelantó su comparecencia semanal previa a un partido para hablar sobre la eliminatoria: «Estamos a sólo 180 ó 210 minutos del fútbol profesional. Lo dije en mi presentación: nuestro objetivo es el ascenso. No lo conseguimos por la vía rápida y vamos por el camino largo, pero lo importante es lograrlo. En Andorra jugamos nuestro mejor encuentro de visitante de toda Liga y esperamos repetir».

Coincidiendo con lo dicho por Ger Nóvoa el día anterior, para Javi Rey estos partidos también son los más importantes de su carrera: «Hace tres o cuatro años esto habría sido impensable para mí. Ahora lo tenemos muy cerca. Vamos a dejarnos toda la energía que tengamos para lograrlo».

Reveló el técnico ourensano que a algunos futbolistas ha costado recuperarlos en lo físico: «Varios seguían ayer con fatiga y algunos no completaron el entrenamiento, pero sólo por precaución. Hoy ya los he visto mejor y sé que el domingo estarán al 100%».

El plantel deportivista entrena mañana y a continuación viaja hacia Lleida, donde hará noche. El sábado se ejercitará en el Camp d´Esports y luego se desplazará a Andorra, donde se concentrará para el encuentro.

ESTUVO EN EL TORALÍN

El árbitro designado para este partido es el cartagenero Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano). Aunque nunca ha pitado a al Deportiva, el pasado sábado estuvo en El Toralín. Fue el cuarto árbitro del encuentro SD Ponferradina-Antequera CF. Al cuadro andorrano le pitó recientemente. Fue en el Nacional en la penúltima jornada de Liga. El cuadro tricolor cayó 1-2 ante el Sestao River, lo que supuso que se quedase sin opciones de pelear por el ascenso directo en la última jornada en León.

