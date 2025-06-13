Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultural de Baloncesto jugará la Copa España. Con seis participantes más que el pasado curso, cuando inició su andadura con 40 equipos, la Copa España 2025-26 contará con un total de 46 clubes que iniciarán en el mes de septiembre la lucha por el título. Un camino del que tomarán parte los 28 que compondrán las dos Conferencias de Segunda FEB y los 18 correspondientes a Primera FEB.

Manteniendo el formato de su primera edición, la Copa España se compondrá de tres fases de competición en las que los 46 equipos se irán incorporando de manera progresiva desde el mes de septiembre y hasta la disputa de una Final Four que se disputará a finales del mes de enero.

Los 28 equipos procedentes de la Liga Segunda FEB se dividirán inicialmente en siete grupos de cuatro equipos equipos cada uno de ellos. Los grupos se formarán atendiendo a criterios de distribución geográfica y, en cada uno de estos siete grupos se disputará una liga regular a un solo partido (tres jornada). Los resultados de todos los partidos se concentran en una clasificación única dando lugar por tanto a una tabla unificada. De este modo, los primeros catorce equipos clasificados al término de esta primera fase pasarán a la fase de eliminatorias.

Sus emparejamientos se determinarán a través de un sorteo puro que marcará el cuadro de competición desde los Dieciseisavos de Final y hasta la Final. En esta primera ronda de eliminatorias se incorporarán ya los 18 equipos de Primera FEB entrando en juego junto a los 14 de Segunda FEB que hayan superado la Fase Previa y será el sorteo anteriormente citato el que determine los cruces de unas series a partido único y en las que el equipo de menor categoría contará con el factor pista a su favor. En caso de que ambos conjuntos sean de la misma categoría, el partido se disputará en casa de la primera extracción.

Los cuatro equipos que logren alcanzar la ronda de semifinales, se darán cita en una sede aún por determinar para poder optar al título en una Final Four a partido único en sus dos últimas rondas (semifinales y final). Esta se disputará a finales del mes enero (24-25) y en ella se pondrá en juego el título de campeón.