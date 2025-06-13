Santi Samanes tampoco cuenta en la Cultural para la próxima temporada

Nueva baja en la Cultural y Deportiva Leonesa para la próxima temporada. Si ayer se confirmó la salida de Amigo, el club hace lo propio este viernes oficializando la marcha de Santi Samanes.

"Samanes, ya formas parte de la historia de nuestro club tras una temporada para el recuerdo con el ascenso a LaLiga Hypermotion.El club le agradece su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", señala la Cultural en un comunicado.