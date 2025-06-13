El Cleba mantendrá «al 90% de su plantilla» y ya tiene un refuerzo en cartera para la 25-26

El Caja Rural Cleba disputará en la 2025-26 su cuarta temporada consecutiva en la División Honor-Oro, una segunda categoría del balonmano femenino español en la que las leonesas se han ido asentando poco a poco con el objetivo inicial de evitar el descenso —que en esta última campaña lograron muy pronto— y que esperan se convierta en «algo más ambicioso» a medio plazo, tal y como señala su entrenador, Leo Álvarez.

El máximo responsable del banquillo del primer equipo y también de la base confirma que van a mantener «al 90% de la plantilla», una buena noticia que el técnico adelantó en el programa Zona Mixta de La 9. «Salvo algunas bajas que ya se conocen, el resto se quedan en León, algo que siempre ayuda porque ya cuentas con un pilar básico al que luego trataremos de sumarle algunos retoques», insiste.

Álvarez, que volverá a capitanear el proyecto, comenta que ya tienen un refuerzo prácticamente cerrado que no llegará al Cleba por estudios sino con un trabajo. Hay que recordar que el club no cuenta con jugadoras que cobren un sueldo y la mayor parte de su mercado se centra en jóvenes que vengan a cursas sus estudios a la capital. El Cleba iniciará la pretemporada en el mes de agosto y ya tiene varios partidos programados.