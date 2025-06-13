El Andorra, una plantilla conformada al antojo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El FC Andorra es el único de los cuatro equipos que descendieron de 2ª División Profesional la pasada temporada que está disputando el play off de ascenso para volver a esa categoría. El Villarreal B y el Alcorcón no lograron meterse y el Amorebieta ha descendido a 2ª División Federación. El club se preparó para hacer un equipo competitivo, eligiendo casi al antojo. Pero en la 1ª vuelta las cosas no salieron según lo esperado. Y tras la 20ª jornada, cuando había encadenado una racha de 3 triunfos en 13 encuentros y al caer 0-2 con el Bilbao Athletic, Ferran Costa fue destituido y le sustituyó en el cargo Beto Company. El equipo era 10º a 4 puntos del play off y a 12 del liderato.

CAMBIO DE TÉCNICO

El debut de Beto se produjo en El Toralín el último domingo de enero y fue con derrota. 1-0 con tanto de Lancho. La distancia con el liderato ya era de 15 puntos. Pero a partir de ahí llegó la reacción, una reacción que a punto estuvo de permitirle llegar a la última jornada con opciones de jugarse el ascenso directo ante la Cultural. Sin embargo, la derrota 1-2 ante el Sestao River de la jornada 37 lo impidió. Ha sido la única derrota en casa desde la que propició la destitución de Ferran Costa y una de las tres globales encajadas desde la derrota en Ponferrada.

Habitualmente juega con un 4-2-3-1 con extremos muy adelantados y con una presión agobiante. La Deportiva no supo contrarrestar la misma en el partido de ida de la anterior eliminatoria en Antequera y de si lo logra mañana puede depender en buena parte que salga del estadio de la Federación Andorrana de Fútbol con un buen resultado de cara a la vuelta.

JUGADORES DESTACADOS

El portero Nico Rati posiblemente haya sido el hombre de la primera eliminatoria en el cuadro andorrano. Con sus paradas, penalti incluido en la vuelta, frenó a la UD Ibiza. Sólo ha recibido 28 goles en los 26 partidos disputados. Destaca también sobremanera la dupla atacante Lautaro de León-Manu Nieto. El 1º lleva 14 goles y el 2º suma 13. mientras, el extremo Josep Cerdà es 3º en esa lista de realizadores con 7 después de su paso por la Deportiva. El centrocampista Álvaro Peña, que marcó contra la formación berciana en el encuentro de la 1ª vuelta, totaliza 5.