El Andorra, una plantilla conformada al antojo
-El FC Andorra ha ido de menos a más en la campaña y llega en un gran estado de forma para tratar de volver a la LFP
-Sólo ha perdido tres partidos desde que lo hizo en El Toralín: uno en casa y dos fuera
El FC Andorra es el único de los cuatro equipos que descendieron de 2ª División Profesional la pasada temporada que está disputando el play off de ascenso para volver a esa categoría. El Villarreal B y el Alcorcón no lograron meterse y el Amorebieta ha descendido a 2ª División Federación. El club se preparó para hacer un equipo competitivo, eligiendo casi al antojo. Pero en la 1ª vuelta las cosas no salieron según lo esperado. Y tras la 20ª jornada, cuando había encadenado una racha de 3 triunfos en 13 encuentros y al caer 0-2 con el Bilbao Athletic, Ferran Costa fue destituido y le sustituyó en el cargo Beto Company. El equipo era 10º a 4 puntos del play off y a 12 del liderato.
CAMBIO DE TÉCNICO
El debut de Beto se produjo en El Toralín el último domingo de enero y fue con derrota. 1-0 con tanto de Lancho. La distancia con el liderato ya era de 15 puntos. Pero a partir de ahí llegó la reacción, una reacción que a punto estuvo de permitirle llegar a la última jornada con opciones de jugarse el ascenso directo ante la Cultural. Sin embargo, la derrota 1-2 ante el Sestao River de la jornada 37 lo impidió. Ha sido la única derrota en casa desde la que propició la destitución de Ferran Costa y una de las tres globales encajadas desde la derrota en Ponferrada.
Habitualmente juega con un 4-2-3-1 con extremos muy adelantados y con una presión agobiante. La Deportiva no supo contrarrestar la misma en el partido de ida de la anterior eliminatoria en Antequera y de si lo logra mañana puede depender en buena parte que salga del estadio de la Federación Andorrana de Fútbol con un buen resultado de cara a la vuelta.
JUGADORES DESTACADOS
El portero Nico Rati posiblemente haya sido el hombre de la primera eliminatoria en el cuadro andorrano. Con sus paradas, penalti incluido en la vuelta, frenó a la UD Ibiza. Sólo ha recibido 28 goles en los 26 partidos disputados. Destaca también sobremanera la dupla atacante Lautaro de León-Manu Nieto. El 1º lleva 14 goles y el 2º suma 13. mientras, el extremo Josep Cerdà es 3º en esa lista de realizadores con 7 después de su paso por la Deportiva. El centrocampista Álvaro Peña, que marcó contra la formación berciana en el encuentro de la 1ª vuelta, totaliza 5.